HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Air Murni, Ternyata Membantu Detoksifikasi Tubuh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |05:54 WIB
4 Manfaat Air Murni, Ternyata Membantu Detoksifikasi Tubuh
Manfaat air murni bagi kesehatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGONSUMSI air minum sangat penting untuk kesehatan. Sebab, sebagian besar kebutuhan cairan dipenuhi melalui air minum. Di antara jenis minuman yang bisa dikonsumsi, air murni dianggap memiliki banyak manfaat karena mengandung 0 kalori. 

Meskipun tidak ada jumlah air yang ditentukan harus dikonsumsi setiap hari, tetapi tubuh manusia terdiri dari 60 persen air. Namun, memilih air yang tidak murni bisa menyebabkan diare, masalah pencernaan, dan masalah lainnya. 

Lantas apa saja manfaat air murni? Berikut rangkumannya, Rabu (11/12/2024). 

1. Detoksifikasi

Tubuh membutuhkan perbaikan sel-sel melalui detoks yang juga bisa didukung melalui konsumsi air minum. Tubuh yang terhidrasi dengan baik memudahkan proses detoksifikasi. Detoksifikasi akan optimal dengan mengonsumsi air murni yang sebenarnya (the real water).

Air murni dapat dipakai untuk detoks karena mudah diserap dengan cepat oleh tubuh. Setelah diserap, air murni membantu ginjal bekerja optimal dalam membuang zat-zat berbahaya dari tubuh dan mengurangi dampak negatif dari konsumsi makanan maupun minuman manis yang tinggi gula dan pewarna. Ginjal adalah organ utama yang membutuhkan air untuk mempercepat proses keluarnya racun dari dalam tubuh.

Commercial Director PT. Amidis Tirta Mulia, Susilo Gunadi mengatakan, air murni dengan TDS 0 ppm merupakan air tanpa kandungan partikel apapun. Air murni demineral yang dimasak dengan suhu tinggi ternyata bermanfaat untuk detoks karena tidak mengandung partikel apapun di dalam airnya.

Selain itu, lanjutnya, air murni biasanya bersifat demineral, yaitu kandungan mineral dalam air telah melewati proses pemasakan dengan suhu tinggi (110 C) sehingga menghasilkan air murni.

"Oleh karena itu, penting untuk memastikan konsumsi air murni yang sebenarnya bagi keluarga, sebagai bagian dari pola hidup sehat,” ucap Susilo.

2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan  

Air murni membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang sangat penting untuk pertumbuhan sel, pengaturan suhu tubuh, dan fungsi organ. Dengan cukup asupan air, dapat membantu anak-anak dapat tumbuh dengan optimal.

3. Meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademis

Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan fokus. Anak-anak yang cukup minum air cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik dan performa akademis yang lebih tinggi.

 

