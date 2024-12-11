Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Baju Sage Cocok dengan Jilbab Warna Apa, Ini Rekomendasinya Biar Terlihat Serasi

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |20:27 WIB
Baju Sage Cocok dengan Jilbab Warna Apa, Ini Rekomendasinya Biar Terlihat Serasi
Baju Sage Cocok dengan Jilbab Warna Apa, Ini Rekomendasinya Biar Terlihat Serasi
Baju sage menjadi salah satu pilihan favorit karena tampilannya yang lembut dan menenangkan. Warna ini cocok untuk berbagai acara dan sesuai dengan semua warna kulit, sehingga banyak digemari oleh berbagai kalangan, dari muda hingga tua.

Tak heran, hijau sage sering menjadi tren terutama pada momen seperti Lebaran. Warna ini merupakan perpaduan hijau dan abu-abu yang memberikan kesan elegan sekaligus simpel.

Melansir dari berbagai sumber pada Rabu (11/12/2024) hijau sage adalah warna netral yang fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai warna jilbab. Kombinasi yang tepat dapat membuat penampilanmu semakin modis dan menarik.

Jika kamu bingung memilih jilbab yang cocok untuk baju sage, berikut beberapa rekomendasi:

1. Putih

Jilbab putih selalu menjadi pilihan aman. Kombinasi ini menciptakan tampilan yang bersih, segar, dan timeless. Cocok untuk gaya sehari-hari maupun acara formal.

2. Mauve (Ungu Muda)

Warna mauve memberikan kesan manis dan romantis. Pas untuk acara spesial, terutama jika kamu ingin tampil lebih elegan.

3. Krem atau Nude

Jilbab krem memberikan tampilan yang simpel dan natural. Warna ini cocok untuk gaya kasual maupun formal, menciptakan kesan anggun tanpa berlebihan.

4. Hijau Mint

Jika ingin tampil ceria, jilbab hijau mint bisa menjadi pilihan. Warna ini menciptakan kesan fresh dan menyenangkan, terutama untuk kegiatan santai atau outdoor.

 

