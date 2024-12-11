Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas

Selebgram Rachel Vennya mulai menjajal dunia akting. Setelah sukses debut lewat film Sleep Call, ia kembali berakting di Film Hutang Nyawa.

Dalam film garapan Billy Christian itu, Rachel berperan sebagai Tri. Akting Rachel Vennya pun mendapat pujian.

Belum lama ini dia menghadiri acara gala premier film tersebut. Rachel tampil memukau dalam balutan kebaya hitam.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @rachelvennya, Rabu (11/12/2024):

1. Rachel Vennya membagikan momen dirinya saat menghadiri acara gala premier film Hutang Nyawa. Janda dua anak ini nampak pose di dalam bioskop memamerkan gaya outfitnya.

2. Mantan istri Niko Al Hakim ini tampil berkelas bebalut kebaya hitam transparan dipadukan dengan korset transparan. Ia juga menambahkan kain batik panjang menjuntai menyapu lantai.

3. Paras cantik Rachel Vennya begitu terpancar di foto ini. Dia memakai polesan makeup flawless dengan sentuhan warna pink. Sementara itu rambutnya ditata updo.