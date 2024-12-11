Baju Navy Cocok dengan Jilbab Warna Apa Saja? Abu-Abu hingga Hijau Zaitun

Baju Navy Cocok dengan Jilbab Warna Apa Saja? Abu-Abu hingga Hijau Zaitun (Foto: Instagram/@aghniapunjabi)

Baju navy dikenal sebagai pilihan warna yang elegan dan timeless. Meski begitu, masih banyak kaum hawa yang bingung kira-kira warna satu ini cocok dengan jilbab warna apa.

Baju navy sebenarnya mudah dipadukan dengan berbagai warna jilbab untuk menciptakan tampilan yang modis dan stylish. Meskipun begitu, kamu tetap perlu mix and match yang tepat agar keseluruhan look semakin maksimal.

Lantas baju navy kira-kira cocok dengan jilbab warna apa ya? berikut di antaranya, dilansir Okezone dari berbagai sumber, Rabu (11/12/2024):

1. Jilbab silver

Menggabungkan baju navy dengan jilbab silver adalah pilihan yang elegan dan chic. Warna silver memberikan sentuhan glamor dan bisa dipakai dalam berbagai kesempatan, mulai dari acara formal hingga kasual.

Kombinasi ini menciptakan tampilan yang bersih dan modern, sangat cocok untuk digunakan di acara malam.

2. Jilbab abu-abu

Jilbab abu-abu dapat dipadukan dengan baju navy untuk tampilan yang minimalis namun tetap stylish.

Kombinasi ini memberikan kesan yang modern dan effortless, sehingga cocok untuk digunakan di kantor maupun acara santai. Warna abu-abu yang netral melengkapi baju navy dengan sempurna, menciptakan tampilan yang seimbang.

3. Jilbab putih

Kalau kamu suka look yang bersih dan minimalis, putih bisa jadi pilihan paling aman. Navy sama putih bak pasangan sejati, saling melengkapi satu sama lain.

Putih bikin navy kamu lebih standout, jadi perhatian langsung tertuju ke outfit kamu. Plus, warna putih cocok untuk semua situasi, baik itu acara formal maupun acara santai.

4. Jilbab beige atau oat

Buat yang lebih suka warna-warna earthy, beige atau oat bisa jadi pilihan yang tepat. Jilbab dengan warna-warna warm ini bikin navy terlihat lebih calm tapi tetap sophisticated.

Kombinasi ini juga cocok buat kamu yang pengen tampil effortless tapi tetap stylish. Nggak akan salah deh kalau kamu pilih jilbab warna oat buat dipasangkan sama navy.