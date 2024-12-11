5 Inspirasi Busana Muslimah Paduan Budaya Barat dan Timur, Siap Jadi Tren di 2025

TREN busana Muslim semakin berkembang dan memukau setiap tahunnya. Para desainer muslimah berlomba-lomba menampilkan koleksi busana Muslim yang nyaman dan tentunya tetap fashionable dan elegan.

Memasuki akhir tahun 2024, desainer busana muslimah, Rahmadani Suci menghadirkan koleksi terbaru yang tentu bisa menjadi tren busana di 2025. Koleksi terbarunya ini dihadirkan dalam show tunggal bertemakan The Majestyc of Symphony.

Koleksi ini memadukan desain budaya Barat dan Timur yang memberikan kesan elegan dan mewah. Suci menjelaskan konsep itu terinspirasi dari kejayaan Islam di masa lalu.

“Masya Allah saya cinta dengan peradaban yang ada di Turki karena di sana itu waktu zaman penjajahan itu benar-benar mengedepankan perempuan-perempuan di saat itu dan menginspirasi saya dalam berkarya,” ungkap Suci saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (11/12/2024).

Koleksi paduan budaya Barat dan Timur Tengah ini dibalut dengan warna lembut seperti biru muda, orange hingga krem. Adapun warna-warna seperti hitam dan navy yang dipadukan dengan detail emas sehingga memberikan kesan mewah dan elegan.

Penasaran, seperti apa inspirasi busana Muslimah yang bisa jadi tren di 2025 mendatang? Yuk simak!

1. Nuansa Hitam Elegan

Busana Muslim dengan warna hitam yang elegan dan mewah bisa menjadi inspirasi baju Muslim yang memukau di tahun 2025. Dalam koleksi ini, beberapa busana didesain dengan corak gambar kubah dan nuansa yang mengusung Timur Tengah yang kental.

Seperti dengan busana Muslimah satu ini dengan model gamis panjang dengan paduan warna hitam, emas dan merah. Desain dan corak tersebut memberikan kesan mewah dan elegan pada busana tersebut.

2. Perpaduan Corak Emas yang Memukau

Masih dengan warna hitam yang elegan, koleksi ini menampilkan paduan corak warna emas sehingga memberikan kesan mewah. Model gamis berbahan flowy ini tetap terlihat nyaman dan bisa dikenakan di acara formal.

Motif bernuansa gold ini memberikan kesan glamor dan terlihat memukau saat dikenakan wanita Muslimah.

3. Model Renda dan Puffy Bak Putri Eropa

Busana muslimah dengan cuttingan renda juga memberikan kesan klasik bak putri di kerajaan Eropa. Dalam koleksi Rahmadani Suci ini, perpaduan renda dan aksen puffy hand memberikan nuansa budaya Barat yang kental, namun tetap modis dan sopan.

Warna cerah yang dipadukan dengan busana muslimah ini juga memberikan kesan lembut namun tetap mewah memukau.