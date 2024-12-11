Sheyla Taradia Bangga Raih Piala HighEnd Lifestyle Award 2024, Ini Tipsnya untuk Anak Muda

PEBISNIS muda, Sheyla Taradia turut menjadi salah satu anak bangsa yang mendapatkan penghargaan HighEnd Lifestyle Award 2024. Acara ini digelar bersamaan I Fashion Festival & The Masterpiece 2024.

Mendapatkan penghargaan ini, Sheyla mengaku sangat bangga. Apalagi, dirinya merupakan seorang pengusaha yang merintis dari nol dan berjuang hingga memiliki bisnis di dunia skincare anak-anak.

“Pastinya happy banget ya, karena kan aku berangkat dari anak daerah dan ibu rumah tangga juga yang mulai bisnis dari home industry,” jelas Sheyla saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2024).

Sheyla sendiri merupakan seorang enterpreuner dan Founder dari produk skincare anak, Beeme. Dengan tekad penuh dan kerja keras, bisnis Sheyla yang bermula hanya kecil-kecilan kini sudah merangkap luas dan dikenal banyak orang.

Meraih penghargaan HighEnd Lifestyle Award 2024 ini membuat Sheyla ingin terus menginspirasi anak muda khususnya perempuan agar tangguh dan memiliki value untuk diri mereka.