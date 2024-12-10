Viral! Ibu Ganti Popok Balita di Restoran yang Penuh Pengunjung

Kejadian tak terduga terjadi di sebuah restoran di VivoCity, Singapura, yang membuat para pengunjung kesal dan marah. Seorang ibu dengan santainya mengganti popok balitanya di tengah restoran yang ramai tanpa memedulikan pelanggan lain yang sedang menikmati makanan. Tindakan ini memicu protes dari banyak orang yang merasa terganggu.

Melansir dari Whatsthejam, Selasa (10/12/2024), menurut saksi mata, balita tersebut berdiri di atas bangku makan dengan alat kelamin terekspos ke arah pelanggan lain. Sang ibu terlihat membersihkan anaknya dengan tisu basah. Situasi ini membuat para pengunjung terganggu, terutama karena aroma tidak sedap yang memenuhi ruangan.

Charminn Ngiam, salah satu pengunjung yang menyaksikan kejadian tersebut, melaporkan insiden itu kepada manajer restoran. “Manajer meminta wanita itu berhenti, tetapi dia sama sekali tidak terlihat menyesal. Anak itu memakai popok, tapi saya tidak tahu kenapa dia harus membersihkannya di situ,” ujar Charminn.

Lebih lanjut, Charminn mengungkapkan bahwa ibu tersebut bahkan tidak mencuci tangan setelah membersihkan anaknya. “Bau kotoran memenuhi area. Sangat tidak higienis, apalagi di tempat makan,” tambahnya.

Reaksi publik terhadap kejadian ini juga bermunculan di media sosial. Beberapa warga menyebut tindakan ibu tersebut tidak pantas dan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Grace, salah satu komentator, mengatakan, “Ini termasuk tindakan tidak senonoh. Pelecehan anak. Bukankah ini bisa dihukum secara hukum?” Sementara itu, Irene menambahkan, “Orang-orang seperti ini benar-benar tidak punya tata krama. Dia bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya.”

Insiden serupa ternyata bukan pertama kali terjadi. Seorang komentator lainnya bernama Lili mengaku pernah melihat kejadian serupa di sebuah bazar malam di China. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi semua orang untuk lebih menghormati norma sosial dan menjaga kebersihan, terutama di tempat umum.

(Kemas Irawan Nurrachman)