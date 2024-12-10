Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |19:18 WIB
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
Gus Miftah dan Deddy Corbuzier memiliki hubungan persahabatan yang kuat. Baru-baru ini, Gus Miftah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Utusan Presiden setelah video kontroversialnya viral.

Deddy Corbuzier mengaku menjadi orang yang pertama kali diberi tahu keputusan Gus Miftah. Ia pun memilih menegur Gus Miftah secara langsung ketimbang memberikan komentar di media sosial.

Deddy mengungkap bahwa dia beberapa kali menegur Gus Miftah terkait gaya humornya yang sering menuai kritik. Meski sulit diubah karena menjadi ciri khas, Deddy tetap mendorong sahabatnya untuk lebih bijak dalam berbicara di ruang publik. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap Gus Miftah.

Merangkum dari berbagai sumber pada Selasa (10/12/2024), berikut beberapa potret dan fakta kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier yang mencerminkan persahabatan erat dan saling mendukung:

1. Gus Miftah membimbing Deddy Corbuzier pada saat memutuskan menjadi mualaf

Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan

Dalam foto tersebut, kedekatan mereka juga terlihat ketika Gus Miftah membimbing Deddy menjadi mualaf. Persahabatan ini mencerminkan hubungan yang saling mendukung dan memberi kritik membangun, meskipun berbeda pandangan.

2. Deddy Corbuzier Mendampingi Gus Miftah di Kegiatan Sosial

Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan

Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier terlihat saat mereka bersama-sama mengadakan acara amal untuk membantu anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Deddy terlihat aktif mendukung dan memberikan motivasi. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak hanya pribadi, tetapi juga bersinergi untuk tujuan kemanusiaan.

3. Potret Gus Miftah dan Deddy Corbuzier saat Hadiri Pernikahan Deddy Corbuzier

Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan

Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier terlihat saat Gus Miftah hadir di pernikahan Deddy dengan Sabrina Chairunnisa. Sebagai sahabat dan pembimbing spiritual, Gus Miftah memberikan doa dan nasihat, menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar profesional tapi juga persahabatan yang erat. Momen ini mencerminkan betapa pentingnya Gus Miftah dalam perjalanan hidup dan keimanan Deddy.

 

