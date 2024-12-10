Potret Aisar Khaled, Influencer yang Dekati Fuji Diduga untuk Gimmick

Influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, kembali menjadi perbincangan hangat setelah secara terang-terangan mengaku tertarik pada Fujianti Utami atau Fuji An.

Pertemuan mereka terjadi di acara Byon Combat pada 30 November 2024 lalu. Saat itu, Aisar bertanding melawan kakak Fuji, Fadly Faisal. Dalam pertandingan tersebut, Fadly berhasil keluar sebagai pemenang.

Namun, momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Aisar meminta izin langsung kepada H Faisal, ayah Fadly dan Fuji, untuk berfoto bersama Fuji di atas ring tinju. Aksi ini sontak memicu berbagai reaksi publik, mulai dari dukungan hingga spekulasi bahwa hal tersebut hanyalah gimmick untuk mencuri perhatian.

Pernyataan Aisar yang terang-terangan menyukai Fuji semakin membuat publik penasaran tentang dirinya. Selain dikenal sebagai influencer dengan gaya hidup mewah, Aisar juga dikabarkan sebagai seorang miliarder muda di Malaysia.

Berikut potret Aisar Khaled yang dekati Fuji diduga untuk gimmick dilansir dari akun Instagram-nya, @aisar_khaledd:

1. Foto Bersama Fuji di Atas Ring Tinju

Aisar Khaled mengunggah foto pertamanya bersama Fuji di atas ring tinju setelah pertandingan melawan Fadly Faisal. Fuji mengenakan topi dan baju putih, sementara Aisar mengenakan jubah tinju. Pada momen tersebut, Fuji tampak sedikit malu, sedangkan Aisar terlihat percaya diri dan tersenyum lebar.

2. Di Usia Muda, Aisar Khaled Memamerkan Rumah Barunya

Pada usia 23 tahun, Aisar Khaled dengan bangga menunjukkan rumah barunya yang bergaya modern minimalis. Berdiri di depan rumah dengan tangan terbuka, ia tampak bersyukur atas pencapaian luar biasa di usia muda. Rumah ini mencerminkan kerja keras dan dedikasinya, menjadi inspirasi bagi banyak orang.

3. Pamer Gaya Hidup Mewah dengan Mobil Nissan GTR R35

Tak hanya rumah, Aisar Khaled juga membagikan momen ketika ia berhasil membeli mobil sport Nissan GTR R35, yang memiliki harga fantastis sekira Rp2,8 miliar. Pembelian mobil mewah itu menunjukkan pencapaian luar biasa di usia muda dan gaya hidup mewahnya.