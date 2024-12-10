Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Asal Usul Nama Yati Pesek hingga Bergelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |17:36 WIB
YATI Pesek belakangan ramai dibicarakan setelah video yang melibatkan dirinya dan Gus Miftah viral di media sosial. Sosok Yati Pesek merupakan seorang seniman sekaligus komedian senior, memiliki perjalanan karier panjang yang patut diacungi jempol.

Dilansir berbagai sumber, Yati Pesek terlahir dengan nama asli Suyati dan lahir pada 8 Agustus 1952. Ia berasal dari keluarga seniman. Ayahnya, Sujito, merupakan seorang pemain gamelan Jawa. Sedangkan ibunya, Sujilah, merupakan seorang penari. Nama “Pesek” sendiri adalah julukan dari teman-temannya yang kemudian melekat sebagai identitasnya.

Awal Karier Seni

Bakat seni Yati Pesek terlihat sejak kecil, ketika ia belajar menari langsung dari ibunya. Kemampuannya semakin terasah setelah ia dilatih oleh maestro tari Jawa, R.M. Joko Daulat. Perjalanan profesionalnya dimulai dari kelompok Wayang Orang Jati Mulya, kemudian bergabung dengan Ketoprak Mudha Rahayu di Yogyakarta.

Penampilannya yang memukau menarik perhatian banyak orang, termasuk maestro wayang kulit Ki Manteb Sudarsono, yang kemudian mengajaknya tampil di berbagai pertunjukan besar. Hal ini menjadikan Yati Pesek semakin dikenal sebagai seniman berbakat.

Karier di Dunia Hiburan

Tidak hanya aktif di seni tradisional, Yati Pesek juga merambah dunia perfilman. Beberapa film yang ia bintangi antara lain Ngebut Kawin dan Yowis Ben 3. Penampilan naturalnya membuatnya disukai oleh penonton lintas generasi.

Gelar Kebangsawanan

Penghargaan atas dedikasi Yati Pesek terhadap seni tradisional tak hanya datang dalam bentuk popularitas. Ia juga mendapatkan gelar kebangsawanan Kanjeng Mas Ayu Tumenggung, sebuah penghormatan atas kontribusinya dalam melestarikan budaya Jawa.

Yati Pesek menjadi figur yang dihormati di dunia seni. Perjalanan kariernya menunjukkan bagaimana dedikasi dan cinta terhadap budaya dapat memberikan dampak besar. Sosoknya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus melestarikan seni tradisional Indonesia.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
