HOME WOMEN LIFE

Jauh dari Gosip Miring, Begini Momen Chelsea Islan-Rob Clinton Rayakan Ultah Ke-2 Pernikahan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:24 WIB
Jauh dari Gosip Miring, Begini Momen Chelsea Islan-Rob Clinton Rayakan Ultah Ke-2 Pernikahan
Rob Clinton dan Chelsea Islan. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

PASANGAN Chelsea Islan dan Rob Clinton bari saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua pada Minggu (8/12/2024).  

Rumah tangga Chelsea Islan dan Rob Clinton memang selalu terlihat harmonis bahkan Juah dari gosip miring. Momen pertambahan usia pernikahannya itu dirayakan dengan penuh cinta dan ucapan syukur.

Lewat unggahan bersama di Instagram, Chelsea dan Rob membagikan dua foto hitam putih saat menikah di Gereja Katedral dan pesta pernikahan.

Di kolom caption, Rob Clinton menuliskan pesan cinta untuk sang istri dalam bahasa Inggris. "Dua tahun yang lalu, sebelum Tuhan, keluarga kami, dan teman-teman terdekat kami, kamu datang ke dalam hidup saya. Setiap hari terasa lebih indah dari yang terakhir," tulis Rob Clinton di Instagram @robclintonkardinal, dikutip Senin (9/12/2024).

Chelsea Islan dan Rob Clinton (IG)

Dua tahun menjadi suami Chelsea Islan, Rob Clinton sangat bahagia dan tumbuh dalam cinta. Oleh sebab itu Rob Clinton berharap pernikahannya dengan Chelsea Islan terus dipenuhi dengan cinta dan berkah. 


