Potret dan Profil Dony Tri Pamungkas, Pemain Lini Belakang Timnas yang Tampil Apik di AFF 2024

Dony Tri Pamungkas menjadi salah seorang nama pemain Tim Nasional Indonesia yang tampil impresif di ajang AFF 2024 semalam. Meski baru menduduki posisi sebagai bek kiri, membuat tembok pertahanan Timnas sangat kokoh bersama Muhammad Ferri dan Kadek Arel.

Pasalnya selama di Timnas Indonesia U-20 dan Persija, posisi Dony Tri Pamungkas merupakan wing back kiri. Berdasarkan lama resmi AFF, di laga melawan Myanmar semalam Dony sukses membuat tiga tekel bersih sepanjang laga.

Dony Tri juga melakukan satu intersep dan satu sapuan selama pertandingan. Tak cuma apik dalam bertahan, Dony juga mencatatkan akurasi passing mencapai 88 persen.

Dony Tri Pamungkas merupakan pemain kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 11 Januari 2005. Dony tinggal dari keluarga sederhana dan taat beragama Islam.

Ia mengawali karier di usia 12 tahun dengan mengikuti Sekolah Sepak Bola (SSB) PS Bina Taruna pada 2017. Di sana, Dony kemudian masuk ke skuad utama PS Bina Taruna pada 2019.

Lolos seleksi dan masuk tim Elite Pro Academy (EPA) Persija Jakarta U-16. Pada 2021, Dony ikut berlatih bersama tim senior Persija Jakarta meski usianya baru 16 tahun.

Berkat perkembangan yang sangat baik, pemain berpostur 178 cm ini kemudian diberi kesempatan debut di Liga 1 pada 28 September 2021 saat Persija menghadapi Persita Tangerang.

Dony Tri Pamungkas kemudian mulai mendapat kepercayaan dan menambah menit bermain di tim utama Macan Kemayoran - julukan Persia Jakarta. Pada September 2022, ia dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20.

Dony kemduain dipanggil oleh Indra Sjafri untuk bermain di Timnas Indonesia U-19 pada Piala AFF U-19 2024. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim dan membawa Indonesia juara AFF U-19 2024.

Berikut potret Dony Tri Pamungkas seperti dinukil dari instagramnya @donytripamungkas:



1. Dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U-19 di ajang AFF 2024

Potret dan Profil Dony Tri Pamungkas, Pemain Lini Belakang Timnas yang Tampil Apik di AFF 2024

2. Merayakan kemenangan Timnas Indonesia U-19 bersama Pelatih, tim, dan official