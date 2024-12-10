Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:39 WIB
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah, (Foto: Instagram)
NAMA Clara Shinta ramai diperbincangkan karena diduga terlibat dalam kasus video pengajian Gus Miftah yang viral beberapa waktu lalu. Saat itu, Gus Miftah mengolok-olek pedagang es teh dan menyebutnya g*bl*k.

Kemudian kenapa Clara Shinta terlibat dalam kasus ini?

Clara Shinta diduga ikut memviralkan video saat Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh. Namun, keterlibatannya masih belum jelas sehingga memunculkan perdebatan di dunia maya. Clara juga diketahui sempat melakukan interaksi langsung dengan Sunhaji, si penjual es teh, melalui video call yang diunggah di akun media sosialnya. 

Dalam unggahannya di media sosial, Clara menyampaikan opininya, “Maaf Om Gus, kali ini bercandaan om sudah kelewatan. Insya Allah Amira bakal ke sana secepatnya.”

Potret dan Profil Clara Shinta

Clara Shinta lahir di Medan pada 25 Juni 1996. Ia merupakan selebgram dan TikToker yang memiliki lebih dari 6,5 juta pengikut. Di akun @clarashintareal, ia aktif memperlihatkan aktivitasnya sebagai seorang pebisnis.

Karier bisnis Clara dimulai dengan ekspor ikan ke berbagai negara, termasuk Filipina dan Amerika, yang memberinya keuntungan hingga Rp250 juta per bulan. Bisnisnya kemudian berkembang ke bidang perawatan tubuh, seperti pemasaran produk pelangsing.

Clara diketahui seorang mualaf pada 2017 dan aktif mengikuti kajian dakwah. Setelah menjalani umrah pada 2023, ia mulai berhijab dan menerima nama Islami dari Ustadz Adi Hidayat: Amira Nurul Aulia.

1. Pose duduk cantik dengan blazer putih dan kerudung biru

Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah

2. Menggunakan gamis terusan cokelat, Clara Shinta terlihat cantik

Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah

3. Pose imut di dalam mobil

Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
 

