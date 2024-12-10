Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Syiffa Syahla, Kontestan Indonesian Idol XIII yang Disebut Mirip Dian Sastro

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |10:47 WIB
5 Potret Cantik Syiffa Syahla, Kontestan Indonesian Idol XIII yang Disebut Mirip Dian Sastro
Syiffa Syahla. (Foto: RCTI)
A
A
A

SALAH satu kontestan berhasil mencuri perhatian para juri Indonesian Idol XIII saat audisi ajang pencarian bakat bergengsi tersebut bergulir pada Senin (9/12/2024) malam.

Dia adalah Syiffa Syahla. Mahasiswa asal Bandung berusia 23 tahun tersebut tak hanya sukses membuat para juri terpikat dengan suara emasnya, namun juga karena paras cantiknya.

Bahkan, saat pertama kali masuk ke ruang audisi, Bunga Citra Lestari alias BCL langsung menyebut Syiffa sangat mirip dengan artis Dian Sastro. 

Nah, berikut beberapa potret cantik dari Syiffa Syahla, peserta audisi Indonesia Indonesian Idol XIII yang disebut mirip Dian Satro, dilansir Okezone dari tayangan RCTI

1.Mirip Dian Sastro di zaman AADC

Menurut BCL, wajah Syiffa sangat mirip dengan artis Dian Sastro saat sang artis masih memerankan film Ada Apa Dengan Cinta (AADC).

Hal tersebut lantas diamini oleh Maia Estianty yang juga baru menyadari bahwa Syiffa memang mirip dengan artis terkenal tersebut. 

Syiffa Syahla

“Kayak Dian Sastro loh,” ujar BCLz 

“Iya loh. Iya lagi,” timpal Maia. 

Bukan BCL dan Maia saja, ternyata sudah banyak orang-orang di sekitar Syiffa yang memang menyebutnya mirip Dian Sastro. 

“Ada yang bilang nggak kamu mirip Dian Sastro?” tanya BCL lagi. 

“Iya ada,” jawab Syiffa malu-malu. 

“Kirain Dian Sastro di AADC yang pertama loh. Iya tau semirip itu, di zaman itu,” tutur BCL lagi.

2.Dapat blue ticket dari Marian Jola

Ternyata, Syiffa merupakan salah satu kontestan beruntung yang sempat mendapat blue ticket dari Marion Jola sebelum bisa mengikuti audisi bertemu para juri. 

Marion Jola juga ikut terpikat dengan suara, kecantikan dan aura Syiffa sehingga langsung memberinya blue ticket. 

Syiffa Syahla

“Suara kamu enak banget. Aku bisa lihat kamu udah siap, pervaya diri, mata kamu berbinar-binar jadi aku mau kasih kamu,” ujar Marion Jola.

3.Bikin Ello Terpana

Saat pertama kali masuk ke ruang audisi, salah satu juri, yakni Ello, langsung dibuat terpana. Ia beberapa kali berusaha menggoda Syiffa. 

Bahkan, saat Syiffa baru menyanyi lagu Rossa yang berjudul “Takan Berpaling Darimu”, Ello langsung memberi Yes. 

Syiffa Syahla

“Masuk sih gue. Gue sih yes,” ujar Ello, diiringi gelak tawa para juri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
