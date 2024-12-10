Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Curhat Nikita Mirzani Lelah Kasus Anaknya Tak Kunjung Selesai: Prosesnya Begitu Panjang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:26 WIB
Curhat Nikita Mirzani Lelah Kasus Anaknya Tak Kunjung Selesai: Prosesnya Begitu Panjang
Nikita Mirzani. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

ARTIS Nikita Mirzani mengaku lelah dengan kasus yang dilaporkannya terhadap Vadel Badjideh terkait dugaan asusila yang dilakukan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias LM. 

Sebab kasus ini memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang, untuk menetapkan bahwa benar Vadel Badjideh bersalah.

"Kasus Laura ya, sebetulnya capek ya kalau ngomongin kasus ini. Karena memang prosesnya begitu panjang," kata Nikita Mirzani di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

"Ini bukan kasus yang mudah, bukan kasus pembunuhan atau pemerkosaan yang gampang untuk segera ditangkap tersangkanya," lanjutnya.

Dalam proses menetapkan tersangka, penyidik harus melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi-saksi yang kompeten.

"Biar tidak ada celah, saksi-saksi dari 16 itu diperiksa satu-satu. Kebetulan dokter juga dokter-dokter profesional," jelas Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani

Kendati begitu, mantan istri Dipo Latief ini mengaku sudah mengetahui status anaknya. Akan tetapi Nikita Mirzani belum ingin ia buka sekarang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
