HOME WOMEN LIFE

Pratama Arhan Keluarkan Jurus Lemparan Maut Bawa Kemenangan Timnas Indonesia, Langsung Dipuji Mertua

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |08:14 WIB
Pratama Arhan Keluarkan Jurus Lemparan Maut Bawa Kemenangan Timnas Indonesia, Langsung Dipuji Mertua
Pratama Arhan. (Foto: Ist)
A
A
A

PRATAMA Arhan menjadi sorotan dalam laga Indonesia vs Myanmar yang menjaadi laga perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB. Pasalnya, lemparan ke dalam Arhan yang kerap menuai kritikan justru turut andil untuk membawa kemenangan bagi Indonesia.

Ya, suami Azizah Salsha itu kerap menjadi bulan-bulanan netizen ketika tidak menunjukkan performa terbaiknya ketika membela Timnas Indonesia. Yang kerap kali menjadi kambing hitamnya adalah lemparan ke dalam andalannya itu. Banyak yang menyebut lemparan jarak jauhnya itu saja yang bisa mengantarkannya terpilih menjadi bagian dari Skuad Garuda.

Nyatanya, lemparan ke dalam Arhan kerap kali menjadi momok menakutkan bagi tim lawan. Bahkan, lemparan maut itu kini menjadi mimpi buruk bagi Myanmar yang harus keok di kandang sendiri lewat skor tipis 1-0. Lemparan maut Arhan lah yang turut menjadi penentu kemenangan Skuad Garuda malam ini.

Pratama Arhan kembali melakukan lemparan jarak jauh yang disambar Kadek Arel kemudian diarahkan ke Asnawi Mangkualam. Bola dari sepakan Asnawi mengenai mistar gawang dan menyentuh kepala kiper Zin Nyi Nyi Aung hingga melewati garis gawang. Hingga gol disahkan sebagai gol bunuh diri. 

Skenario yang begitu apik tercipta dari lemparan ke dalam Arhan yang begitu mematikan. Aksi Arhan pun mendapat pujian dari mertuanya, Andre Rosiade. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
