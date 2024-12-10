Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rachel Vennya Bicara soal Jadi Tulang Punggung Keluarga: Berat Tapi Berkah!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:28 WIB
Rachel Vennya Bicara soal Jadi Tulang Punggung Keluarga: Berat Tapi Berkah!
Rachel Vennya. (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

RACHEL Vennya mengungkap pandangannya mengenai sulitnya menjalani kehidupan sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini disampaikannya saat menjelaskan soal karakter dalam film Hutang Nyawa yang dibintanginya. Rachel berperan sebagai Tri, seorang buruh pabrik batik yang harus berjuang sebagai tulang punggung keluarga.

Rachel merasa peran Tri begitu relate dengan dirinya yang juga menjadi tulang punggung keluarga. Berada di posisi seperti itu rasanya sulit, karena sesekali ada perasaan untuk memikirkan kepentingan diri sendiri ketimbang orang lain. 

"Di Indonesia mungkin banyak yang ada di posisi seperti mereka (menjadi tulang punggung) mungkin pengin mendahulukan diri sendiri tapi di posisi itu tuh sulit," ujar Rachel Vennya dalam acara press screening film Hutang Nyawa di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Keinginan untuk mendahulukan kepentingan pribadi seringkali timbul tapi di sisi lain, tentu tidak tega rasanya melihat orang-orang yang dicintai harus hidup dalam penderitaan. 

Ditambah lagi kerap muncul anggapan buruk sebagai anak durhaka ketika seorang anak yang sudah mandiri tapi tidak mampu menghidupi orangtuanya. Tekanan itu lah yang menjadikan posisi sebagai tulang punggung keluarga rasanya begitu sulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/629/3189980//ibu_dan_anak-5eZ0_large.jpg
Jangan Langsung Emosi, Ini 5 Cara Tenangkan Anak Tantrum di Tempat Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188138//na_daehoon-Vre6_large.jpg
Resmi Cerai dari Jule, Na Daehoon Pegang Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187194//dilan_janiyar-dJVj_large.jpg
Dilan Janiyar Promosi Konten Berbayar Bersama 2 Pria, Netizen: Ilfeel Sumpah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186776//rachel_vennya-a9xi_large.jpg
Rachel Vennya Galang Dana untuk Korban Banjir Bandang Sumatera-Aceh, Terkumpul Hampir Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186666//dara_arafah-viQe_large.jpg
Dara Arafah dan Rehan Mubarak Gelar Akad Nikah di Madinah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement