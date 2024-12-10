Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Laut yang Tak Menyentuh Daratan hingga Tarif Fantastis Jennifer Coppen Sekali Endorse

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |06:27 WIB
Laut yang tak menyentuh daratan. (Foto: Sargasso Sea)
A
A
A

FENOMENA alam unik nan langka tersaji di berbagai belahan bumi. Salah satu yang menarik perhatian adalah laut yang tak menyentuh darah. Sejauh ini, fenomena itu hanya terjadi di satu lokasi.

Pembahasan terkait laut yang tak menyentuh daratan jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Senin 9 Desember 2024. Selain terkait fenomena alam laut yang tak menyentuh daratan, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Laut yang Tak Menyentuh Daratan

Pulau atau daratan pada umumnya akan dikelilingi laut. Begitu pula sebaliknya di mana laut juga pasti memiliki setidaknya satu sisi yang berbatasan dengan daratan.

Entah itu sebuah daratan luas berupa pulau atau benua, maupun daratan berupa pulau kecil ataupun batuan karang yang menjulang ke atas.

