Ini Kesalahan Makeup Kate Middleton di Penampilan Perdana Usai Pemulihan

Kate Middleton tampil di depan publik untuk pertama kalinya setelah pengumuman diagnosis kanker yang diterima pada 2024 dan menjalani perawatan. Kehadiran ini tentu menjadi perhatian publik, mengingat momen tersebut sangat langka sejak masa pemulihan yang cukup panjang.

Bersama suaminya, Pangeran William, Kate Middleton melaksanakan tugas kerajaan dengan menyambut Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan istrinya. Kunjungan kenegaraan ini menjadi salah satu agenda penting kerajaan Inggris, seperti yang dilaporkan oleh People.

Merangkum dari Thelist pada Selasa (10/12/2024), meski tampil dengan pakaian yang sesuai dan aksesori yang indah, penampilan Middleton mencerminkan masa-masa sulit yang baru saja dilalui. Wajah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan ini wajar mengingat beratnya situasi yang dihadapi selama beberapa waktu terakhir.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kesalahan makeup yang membuat penampilannya tampak kurang sempurna. Meskipun makeup-nya tidak menyerupai gaya tebal ala tahun 2010-an, kontur wajahnya terlihat terlalu kuat.

Hal ini membuat pipinya tampak datar alih-alih menonjolkan struktur wajahnya. Gaya ini berbeda dari pilihan makeup klasik Middleton yang biasanya tampak segar dengan sentuhan blush on yang lembut namun tegas. Penggunaan kontur yang berlebihan justru membuat penampilannya tampak lebih tua.

Jika highlighter berkilau dan blush on berwarna lembut ditambahkan, hasilnya mungkin akan terlihat lebih natural dan mampu memancarkan kecantikan khas yang biasa terlihat dalam penampilan Kate Middleton. Sentuhan sederhana ini dapat membantu mengembalikan tampilan segar yang sering menjadi ciri khasnya.

Masalah makeup lainnya terlihat pada alis, yang selalu menjadi elemen penting dalam riasan wajah. Alis Middleton, yang biasanya tebal dan tampak alami, kali ini terlihat lebih tinggi dari biasanya. Isian pada bagian pangkal dekat dahi terlihat cukup jelas, sehingga memberi kesan berbeda dari gaya alaminya.

Selain itu, pilihan warna lipstik berupa campuran pink muda dan oranye tampak kurang memberikan kesan segar pada wajah. Padahal, tambahan warna yang lebih cerah sebenarnya sangat diperlukan untuk melengkapi keseluruhan penampilan dan mengimbangi riasan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Catherine mengenakan mantel burgundy rancangan Sarah Burton untuk Alexander McQueen. Mantel tersebut dilengkapi dengan topi dan tas dengan warna senada, menciptakan tampilan yang serasi. Warna hangat ini memberikan sedikit kehidupan pada penampilannya, terutama di tengah suasana formal acara tersebut.

Namun, siluet mantel yang oversized justru membuat tubuh Kate Middleton tampak terlalu kurus. Potongan mantel ini, meskipun modern, kurang cocok untuk membingkai tubuhnya dengan proporsi yang ideal. Meski tidak termasuk dalam kategori gaya paling kuno, desain mantel tersebut terlihat lebih sesuai untuk seseorang yang lebih tua.