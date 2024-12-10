Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Inspirasi Gaya Nail Art Sambut Hari Natal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |12:06 WIB
5 Inspirasi Gaya <i>Nail Art</i> Sambut Hari Natal
Nail art nuansa Natal. (Foto: IG @alison_jbb)
A
A
A

PERNAK-pernik serba Natal selalu jadi hal yang menyenangkan. Jelang perayaan ini, tentu Anda perlu tampil spesial untuk merayakan momen penuh suka cita bersama orang terkasih.

Tak cuma dari segi busana, melakukan perawatan kuku hingga nail art yang lucu dan unik bisa Anda lakukan untuk memeriahkan momen Natal. 

Tak perlu bingung, ada beberapa inspirasi nail art yang menggemaskan khas nuansa Natal. Penasaran bagaimana inspirasinya? Yuk simak dilansir berbagai sumber, Selasa (10/12/2024).

1. French Tip Berwarna Hijau Pohon Natal

Pertama ada gaya nail art model french tip yang simple dan elegan. Agar semakin meriah dan tetap mengusung suasana Natal, gaya french tip ini bisa dipadukan dengan warna hijau pohon Natal yang meriah.

Foto: IG @nailchark
Foto: IG @nailchark

Gaya nail art ini memerlihatkan base kuku berwarna krem. Pada bagian french tip-nya akan menggunakan warna hijau emerald dan diberikan taburan glitter agar semakin meriah.

2. Ornamen Natal 3D

Ingin tampil lebih meriah dan elegan saat Natal? Nail art dengan ornamen 3D bisa jadi pilihan yang tepat, lho! Anda bisa memilih berbagai ornamen yanh identik dengan perayaan Natal seperti lampu hias, butiran salju dan masih banyak lagi.

Foto: IG @iramshelton
Foto: IG @iramshelton

Pernak pernik tersebut bisa dihadirkan dengan bentuk 3D sehingga memberikan kesan timbul. Inspirasi nail art ini bisa membuat kuku Anda lebih kece dan meriah saat perayaan Natal.

3. Motif Mistletoe 

Kemudian ada motif mistletoe yang cocok untuk perayaan Natal. Mistletoe sendiri merupakan tanaman hijau yang menjadi ciri khas perayaan Natal.

Foto: IG @heypoly.ph
Foto: IG @heypoly.ph

Dalam nail art ini, Anda bisa menggunakan dasar kuku dengan warna kream yang kemudian dilukis dengan motif mistletoe berwarna hijau dan merah. Anda juga bisa menambahkan detail seperti titik salju dan buah berry di sekitarnya.

 

Halaman:
1 2
      
