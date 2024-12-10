Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sherina Munaf Mandi Enam Kali dalam Sebulan Ini Dampaknya

Viona Marsanda , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |20:27 WIB
Sherina Munaf Mandi Enam Kali dalam Sebulan Ini Dampaknya
Sherina Munaf Mandi Enam Kali dalam Sebulan Ini Dampaknya, (Foto: Freepik)
Belum lama ini, penyanyi dan aktris Sherina Munaf mengaku bahwa dirinya hanya mandi enam kali dalam satu bulan. Pernyataan ini sontak membuat heboh warganet di media sosial. Pertanyaannya, berapa kali seseorang harus mandi dalam satu hari dan apakah hal tersebut berdampak buruk pada kesehatan?

Berapa Kali Seseorang Harus Mandi

Tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus mandi. Frekuensi mandi bisa bervariasi tergantung pada aktivitas dan kondisi tubuh seseorang. Misalnya, atlet atau orang yang aktif berkeringat perlu mandi lebih sering daripada mereka yang jarang beraktivitas fisik.

Namun para ahli, seperti Shilpi Khetarpal, menyarankan agar mandi setidaknya dilakukan satu kali setiap hari. Mandi membantu membersihkan tubuh dari bakteri, alergen, dan kotoran yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Dampak Kesehatan Jarang Mandi

Jarang mandi seperti yang dialami Sherina Munaf, tidak hanya menyebabkan bau badan tetapi juga bisa memicu sejumlah masalah kesehatan lain.

Berikut beberapa dampak jarang mandi yang perlu diketahui seperti dikutip dari halodok, Selasa (10/12/2024):


1. Risiko Masalah Kulit

Jarang mandi dapat menyebabkan penumpukan minyak alami di kulit, yang memicu pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Selain itu, kotoran dan sel kulit mati yang menumpuk dapat menyumbat pori-pori, memperburuk masalah kulit seperti jerawat dan eksim.

2. Mudah Terserang Penyakit

Tubuh kita penuh dengan bakteri dan jamur, yang sebagian besar baik untuk melawan kuman berbahaya. Saat jarang mandi, dapat menyebabkan bakteri jahat menempel pada tubuh. Bakteri ini bisa berpindah dari tangan ke mata, hidung, dan mulut, meningkatkan risiko terkena infeksi.

 

