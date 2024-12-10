Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Andhika Pratama Ungkap Meninggalnya Mertua karena Penyakit Ginjal

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |17:12 WIB
Andhika Pratama Ungkap Meninggalnya Mertua karena Penyakit Ginjal
Andhika Pratama Ungkap Kronologi Meninggalnya Mertua Idap Ginjal Selama Empat Tahun
A
A
A

Andhika Pratama mengungkapkan penyebab meninggal ibu mertuanya, Nilla Rosita, pada Selasa (10/12/2024) pagi. Dia mengatakan, sang mertua menderita gangguan ginjal sejak empat tahun terakhir.

Kondisi mertua Andhika semakin menurun pada beberapa bulan belakangan. Dia juga sempat keluar masuk Rumah Sakit untuk mejalani perawatan intensif.

"Mama memang sudah lumayan lama sakitnya, kurang lebih 4 tahun ya, cuma memang kondisi beberapa bulan terakhir ini yang naik turun. Jadi sempat masuk RS beberapa kali, terakhir itu memang sebelum beliau wafat ada di rumah sakit karena kondisinya kembali lagi nggak stabil karena penyakit ginjal yang dialami," kata Andhika Pratama di rumah duka Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan hari ini.

Andhika Pratama Ungkap Meninggalnya Mertua karena Penyakit Ginjal Empat Tahun Terakhir
Andhika Pratama Ungkap Meninggalnya Mertua karena Penyakit Ginjal

"Tadi pagi sekira pukul 05.15 WIB (meninggalnya), karena yang nemenin di sana kebetulan bapak, sama ada salah satu perawat, orang rumah ada tiga orang yang nemenin," tambahnya.

Andhika dan Ussy Sulistiawaty sendiri mengetahui kabar duka tersebut melalui panggilan telepon dari keluarga. Dia yang hendak berolahraga pagi, langsung banting setir menuju rumah sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/15/483/807405/n6gQ4lMx94.jpg
Anak Tumbuh Sehat, Ussy Berikan Nutrisi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/15/483/807252/kz93DZNKyF.jpg
Jauhi Stres, Cara Ussy Jaga Kualitas ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186064//new_family_100-dXQc_large.JPG
Andhika Pratama Sampai Rebahan di Meja, New Family 100 GTV Selalu Ada Gebrakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181424//new_family_100-tad1_large.jpeg
New Family 100 Siap Tayang di GTV Mulai 17 November, Andhika Pratama Jadi Host Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177461//new_family_100-jZJx_large.jpg
Andhika Pratama Jadi Host Baru New Family 100, Siap Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168227//ussy_sulistiawaty_dan_andhika_pratama-KFv6_large.jpg
Ussy Sulistiawaty Akui Sempat Tolak Lamaran Andhika Pratama karena Belum Mapan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement