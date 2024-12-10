Andhika Pratama Ungkap Meninggalnya Mertua karena Penyakit Ginjal

Andhika Pratama mengungkapkan penyebab meninggal ibu mertuanya, Nilla Rosita, pada Selasa (10/12/2024) pagi. Dia mengatakan, sang mertua menderita gangguan ginjal sejak empat tahun terakhir.

Kondisi mertua Andhika semakin menurun pada beberapa bulan belakangan. Dia juga sempat keluar masuk Rumah Sakit untuk mejalani perawatan intensif.

"Mama memang sudah lumayan lama sakitnya, kurang lebih 4 tahun ya, cuma memang kondisi beberapa bulan terakhir ini yang naik turun. Jadi sempat masuk RS beberapa kali, terakhir itu memang sebelum beliau wafat ada di rumah sakit karena kondisinya kembali lagi nggak stabil karena penyakit ginjal yang dialami," kata Andhika Pratama di rumah duka Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan hari ini.

"Tadi pagi sekira pukul 05.15 WIB (meninggalnya), karena yang nemenin di sana kebetulan bapak, sama ada salah satu perawat, orang rumah ada tiga orang yang nemenin," tambahnya.

Andhika dan Ussy Sulistiawaty sendiri mengetahui kabar duka tersebut melalui panggilan telepon dari keluarga. Dia yang hendak berolahraga pagi, langsung banting setir menuju rumah sakit.