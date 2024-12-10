Poltekkes Kemenkes Jakarta II Gelar Seminar Internasional Bahas Teknologi Gigi

POLTEKKES Kemenkes Jakarta II menggelar acara seminar internasional bertajuk ‘4th Batavia Dentech International Meeting'. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Ghani Ilyas pada Sabtu 7 Desember 2024.

Wakil Direktur Bidang Keuangan Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Ns. Paula Krisanty, S.Kep, M.A menjelaskan tahun ini, acara seminar internasional ini mengusung tema ‘Embracing Change: Innovating Equipment and Materials in Dental Laboratories’.

“Tujuan dari acara ini adalah untuk implementasi kerjasama karena kita mempunyai MOU dengan berbagai universitas. Dan untuk kali ini, khususnya kita bawa dari AIMST University Malaysia,” ujar Paula di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2024).

Paula mengatakan antusias peserta sangat luar biasa di acara seminar ini. Sebanyak 209 mahasiswa Dental Laboratory mengikuti kegiatan ini, tak hanya dari Jakarta tapi juga ada yang dari Lampung.

“Tadi ada presentasi dari AIMST University Malaysia. Kemudian dari dental Boda Korea Selatan,” katanya.

“Jadi mereka menyajikan, mempresentasikan topik yang kami minta untuk mereka bawakan. Dan ini untuk tahun ini, temanya itu memang kita lebih mengedepankan tentang updating, tentang equipments yang khususnya untuk mahasiswa di teknologi gigi. Jadi lebih mengenalkan teknik-teknik prosedur terbaru. Kemudian alat-alat dan juga tentang kalau lebih ke hasil riset,” bebernya.

Dengan adanya seminar internasional ini, Paula berharap nantinya kegiatan ini akan terus berjalan. Kemudian dari semua speaker itu pihaknya dapat mengembangkan kerja sama yang lebih lagi.

“Karena ke depan kami akan lebih banyak bekerjasama dengan universitas. Jadi menambah network juga untuk kita. Dan ini salah satu implementasi yang memang menjadi goals dari setiap politeknik kesehatan, khususnya Poltekkes Kemenkes Jalarta II untuk meningkatkan kerjasama luar negeri,” ucapnya.

Sementara itu, Dosen Dental Technology dari AIMST University Malaysia, Yahaya Bin Abdul Raof mengaku senang dengan adanya kerjasama seperti ini. Menurutnya, di institusi pendidikan perlu adanya interaksi antar universitas.