HOME WOMEN FOOD

5 Tips Agar Kue Jahe Tetap Renyah saat Perayaan Natal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:52 WIB
5 Tips Agar Kue Jahe Tetap Renyah saat Perayaan Natal
Tips Agar Kue Jahe Tetap Renyah saat Perayaan Natal, (Foto: Freepik)
A
A
A

Perayaan Natal sudah di depan mata. Segala detail seperti ornamen, busana hingga sajian khas Natal pun sudah dipersiapkan.

Salah satunya yang tak boleh ketinggalan ialah kue jahe atau ginger cookies. Sajian biskuit renyah dengan sentuhan manis dan hangatnya jahe ini begitu cocok disantap saat momen Natal.

Kue jahe memiliki ciri identik dengan tekstur renyah. Untuk itu, pastikan kue jahe yang Kamu buat tetap crispy saat disantap di hari Natal.

Tak perlu khawatir, ada beberapa tips jitu untuk membuat kue jahe tetap lezat dan renyah saat disantap. Seperti apa tipsnya? Yuk simak, dilansir Times of India, Selasa (10/12/2025):

1. Turunkan Suhu Kue Jahe

Tips pertama ialah menurunkan suhu kue jahe yang Kamu buat. Setelah kue tersebut matang, pastikan tidak langsung menaruhnya ke dalam wadah kedap udara.

Pastikan terlebih dahulu suhu kue jahe tersebut turun hingga suhu ruangan sebelum disimpan. Hal ini bertujuan agar kue tetap kuat sehingga renyah saat disantap.


2. Gunakan Wadah Kaca

Wadah kedap udara memiliki banyak jenis, mulai dari yang plastik hingga kaca. Untuk membuat kue jahe renyah sempurna, disarankan untuk menggunakan wadah berbahan kaca.

Wadah kaca adalah cara terbaik untuk menyimpan kue agar tetap renyah. Selain itu, pastikan wadah tersebut memiliki tutup ataupun pengait yang rapat agar tetap kedap udara.


3. Gunakan Penyaring Kopi

Tips selanjutnya ialah menggunakan penyaring kopi atau coffee filter. Kamu bisa menggunakan penyaring kopi untuk menjaga kerenyahan kue jahe.

Yang perlu dlakukan hanyalah memasukkan sedikit soda kue ke dalam penyaring kopi dan menutupnya. Kemudian, letakkan penyaring kopi yang tertutup di dalam kotak kue di posisi mana pun. Dengan begitu, kue jahe natal kamu akan renyah lebih lama.

 

Halaman:
1 2
      
