Highend The Masterpiece, Jadi Platform Para Desainer Lokal Makin Bersinar

HighEnd Magazine bersama MNC Channels melalui Celebrities TV, kembali menggelar I Fashion Festival & The Masterpiece 2024. Acara tersebut berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2024).

Mengusung tema ‘Harmony in Nature’, ajang tahunan ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia di tanah air.

“Tak terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2024, tentu banyak hal dan tantangan baru maupun perubahan yang telah kita hadapi. Namun di balik semuanya itu ada banyak pelajaran dan inspirasi baru yang membuat kita terus semangat berkarya,” ujar Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo tahun ini Highend The Masterpiece, saat ditemui MNC Portal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2024).

Liliana berharap, acara ini bisa memberikan platform kepada para desainer agar karya mereka bisa terlihat. “Kita support kepada dunia kreatif supaya karya mereka berkembang. Karya-karya mereka tentunya sangat luar biasa, khususnya Masterpiece. Karena Masterpiece ini mereka menunjukkan satu koleksi terbaiknya,” tandasnya.

I Fashion Festival menampilkan koleksi dari 5 brand, yakni Christ Verra, Humbang Kriya X Baller, Natswear, Priscilla Yong dan Yuni Pohan. Sedangkan The Masterpiece 2024, mengangkat tema “Harmony in Nature” pada penyelenggaraannya yang ke-16 menampilkan karya adibusana dari 14 desainer dan brand tanah air, yaitu ARTE REGINA, ⁠Ayu Dyah Andari, DIBBA, ⁠Dimas Singgih, ⁠Evelin Gunawijaya, ⁠Jean Tirtamarta, ⁠Jessie Gunawan, ⁠Julia Orlandy, HOWARD LAURENT, KMK by Karel Karuniawan, ⁠Livette, ⁠Natswear, ⁠Nila Baharuddin, dan ⁠Yuni Pohan.

Acara ini juga menjadi wadah untuk dua ajang penghargaan tahunan kepada tokoh-tokoh tanah air yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya.

Penghargaan pertama bertajuk HighEnd Lifestyle Awards 2024, dipersembahkan untuk 4 orang figur terpilih, yaitu Nirina Zubir, Sheyla Taradia, Tama Florentina, dan Vino G. Bastian. Penghargaan kedua, Socialpreneur Awards 2024, diterima oleh dua sosok inspiratif, yakni Alawiyah Alatas dan dr. Ayu Widyaningrum.



