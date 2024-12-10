Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Memilih Mukena untuk Traveling Ala Dian Ayu, Bahan Jenis Ini Jadi Andalan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |13:08 WIB
5 Tips Memilih Mukena untuk <i>Traveling</i> Ala Dian Ayu, Bahan Jenis Ini Jadi Andalan
Tips memilih mukena ala Dian Ayu. (Foto: Wiwie Heriyani)
A
A
A

DIAN Ayu Lestari ternyata memiliki kecintaan terhadap dunia fashion. Di sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, ia baru saja meluncurkan produk fashion berupa mukena travel prayer set. 

Istri presenter Ananda Omesh ini meluncurkan produk alat ibadah khusus traveling tersebut bersama DS Modest untuk memudahkan para muslimah dalam menjalankan ibadah, terutama saat bepergian.

Bertajuk ‘Lumina Travel Prayer Set’, koleksi berupa set mukena dan sajadah ini bermakna sebagai cahaya yang selalu menyertai di setiap perjalanan. 

Nah, berikut beberapa tips memilih mukena untuk traveling ala Dian Ayu. 

1.Pilih bahan khusus

Berbeda dengan mukena biasa, mukena travel  dirancang dengan bahan Nylon Taffeta yang lembut, tidak menerawang, Waterproof, dan mudah dirawat. 

Hal tersebut tentu sangat penting saat beribadah di tempat yang panas, dengan menggunakan mukena yang tepat ibadah pun tidak terganggu dan tetap nyaman.

2.Mudah di bawa kemana-mana

Mengenai produk kolaborasi ini, Dian Ayu Lestari juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Menurutnya, mukena untuk traveling harus bisa dibawa kemanapun dan tidak memakan banyak tempat. 

Dian Ayu

“Seperti jodoh aja, beberapa saat sebelum diajakin collab, aku sering mikirin mukena kecil yang bisa dibawa meski pakai tas kecil atau bahkan tanpa tas,” ujar Dian Ayu, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (10/12/2024).

“Aku juga sering lihat boneka besar digantung di tas. Lalu aku coba masukkan konsep itu ke Lumina, bahwa mukena kecil nggak harus selalu disimpan di tas, bisa juga jadi penghias tas yang kece,” sambungnya.

3.Mudah dilipat dan tahan kerutan

Biasanya, mukena travel dengan ukuran mini membuat pemakaiannya kesulitan untuk melipatnya dan memasukannya kembali ke dalam pouch. 

Untuk itu, kamu perlu memilih bahan mukena yang tepat. Mukena traveling seharusnya mudah dilipat dan tetap terlihat rapi saat digunakan tanpa terlihat adanya kerutan.

 

1 2
      
