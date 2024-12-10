Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:12 WIB
Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!
BRImo dukung kesehatan nasabah dengan menyediakan promo untuk minuman kesehatan Re.juve. (Foto: dok istimewa)
MINUMAN Jus yang terdiri dari kombinasi buah, sayuran, sampai rempah yang dibuat hanya dari bahan alami dan dipres menjadi minuman seperti yang di produksi Re.juve kini telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Fungsinya beragam, mulai untuk detox kesehatan sampai menjaga kebugaran tubuh.

Seperti diketahui, untuk mencapai tubuh sehat perlu adanya kelengkapan vitamin dan mineral sehingga menghadirkan kulit lembap terhidrasi, mata bersinar, rambut berkilau, sampai wajah ceria dan peran jus alami atau berbahan natural sangatlah diperlukan.

Kemudian konsumsi pun harus dilakukan berkesinambungan atau secara rutin, sehingga dampaknya bisa terus dinikmati untuk jangka panjang.

Apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini, sangat penting bagi kita untuk terus menjaga kesehatan, salah satunya dengan mengonsumsi jus buah-buahan dan sayur-sayuran.

Jus dari buah dan sayur segar kini jadi bagian penting dalam gaya hidup sehat. Jus diyakin dapat membantu kita memenuhi anjuran konsumsi buah dan sayur harian.

Di tengah pola makan modern yang seringkali kurang akan buah dan sayur, jus alami membantu memenuhi kebutuhan harian akan nutrisi penting. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram buah dan sayur per hari, dan jus menjadi cara praktis untuk mencapainya.

      
