5 Potret Gaya Hidup Mewah Hana Hanifah, Artis yang Diperiksa Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

Nama Hana Hanifah belakangan kembali mencuri perhatian publik, setelah dirinya diduga menerima dana terkait kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Riau.

Dugaan ini muncul setelah Polda Riau memeriksanya pada 5 Desember lalu mengenai aliran dana senilai ratusan juta rupiah yang diterimanya.

Publik pun kembali dibuat penasaran tentang sosok Hana Hanifah. Apalagi, ini bukan pertama kalinya sang artis menjadi sorotan karena sederet kontroversinya.

Berikut beberapa potret cantik Hana Hanifah melansir dari akun Instagramnya, @hanaaaast, Senin (9/12/2024):

1. Cantik dengan busana pink

Hana Hanifah terkenal kerap tampil cantik dan modis sejak kerap tampil berhijab. Misalnya terlihat dalam potret berikut. Ia tampak cantik dengan dress pink saat melakukan pemotretan dengan background bunga-bunga warna-warni.



2. Busana serba hitam saat umroh

Penampilan Hana saat umroh berikut ini juga tak kalah cantik. Ia tampak mengenakan busana serba hitam berupa gamis dan hijab yang menutupi seluruh auratnya.



3. Cantik dengan rambut tergerai

Sebelum kerap tampil berhijab, Hana Hanifah sendiri masih memamerkan potret cantik dirinya ketika tidak mengenakannya. Misalnya terlihat dalam potret berikut ini. Ia juga tampak melempar senyum manisnya ke arah kamera.