5 Potret Victor Dethan, Wonderkid Timnas Indonesia yang Akan Berlaga di Piala AFF 2024

Nama Victor Dethan belakangan mencuri perhatian. Ia menjadi salah satu dari enam penyerang yang dipastikan masuk skuad utama Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Seperti diketahui, turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan berlangsung dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 – 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Myanmar pada laga pertama yang digelar Senin 9 Desember 2024.

Victor akan bersaing dengan Ronaldo Kwateh, Hokky Caraka, hingga Rafael Struick untuk mendapatkan tempat utama.

Saat ini, Victor dan kolega sudah tiba di Yangon, Myanmar untuk mempersiapkan pertandingan itu. Tak sedikit yang dibuat penasaran dengan sosoknya.

Nah berikut beberapa potret dari Victor Dethan, dilansir Okezone dari akun Instagram pribadinya, @victordethan777.

1. Masih berusia 20 tahun

Victor Dethan lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 11 Juli 2004. Meski begitu, ia tumbuh besar di Malang, Jawa Timur. Dengan begitu, usianya sekarang telah menginjak 20 tahun.

Victor Dethan merupakan pesepak bola yang memiliki darah Kanada dari ibunya, sementara ayahnya asli Kupang.



2. Berkecimpung di dunia sepak bola sejak belia

Pria bernama lengkap Victor Jonson Benjamin Dethan itu sudah berkecimpung di dunia sepak bola sejak masih 13 tahun. Ia bergabung dengan PSM Makassar sejak 2019 dan berlanjut ke PSM U-18.



3. Dijuluki Wonderkid Timnas Indonesia

Bukan hanya andal dalam membantu lini penyerangan. Pemain yang berposisi sebagai Winger kanan ini juga baik dalam bertahan.

Terbukti, Victor sukses melancarkan enam tekel, enam intersep, dan tiga clearances (sapuan).

Perihal passing, Victor Dethan mencatatkan 37 operan sukses dari 59 percobaan. Jumlah tersebut menandakan akurasi umpannya cukup baik.