Silsilah Keluarga Yati Pesek, Seniman Senior Bergelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung

Silsilah keluarga Yati Pesek menarik disimak. Beberapa waktu lalu sosok Gus Miftah kembali menuai sorotan usai rekaman pengajiannya diunggah di sosial media bersama Yati Pesek beberapa tahun lalu.

Hal tersebut pun memancing tanggapan seorang jurnalis senior Ainur Rohman dalam X. Dirinya kemudian menyayangkan seorang legenda seniman seperti Yati Pesek memperoleh ujaran merendahkan dari Gus Miftah Maulana.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (9/12/2024), Okezone telah merangkum silsilah keluarga Yati Pesek, sebagai berikut.

Silsilah Keluarga Yati Pesek

Suyati atau Yati Pesek lahir di Yogyakarta, 8 September 1952. Kariernya dalam dunia seni diawali ketika menjadi penyanyi campursari atau sinden. Dari sana, namanya makin dikenal, apalagi Yati Pesek ini merupakan sosok yang humoris.

Kehadirannya kerap menghadirkan gelak tawa para penonton. Karena kepiawaiannya itu pula, nama Yati Pesek mulai melambung. Pada tahun 1964, ia bergabung dengan kelompok seni Wayang Orang Jati Mulya dari Kebumen, Jawa Tengah.

Sosoknya begitu menonjol saat bergabung dengan grup-grup lawak lokal di Yogyakarta dan Solo, hingga akhirnya dikenal secara nasional. Yati Pesek menjadi sorotan berkat kemampuannya membawakan lawakan yang segar dan sering kali spontan, menjadikannya sebagai salah satu pelawak perempuan Indonesia yang berkarakter.

Yati Pesek lahir dari pasangan Sujito dan Sujilah. Ayahnya merupakan seorang pengrawit dan ibunya adalah seorang penari. Keduanya merupakan pemain wayang orang. Selain belajar menari dari ibunya, Yati Pesek juga belajar pada R. M. Joko Daulat, seorang guru tari dari Konservatori Karawitan Surakarta, dan juga mempelajarinya secara kelompok pada seorang guru tari dari Yogyakarta yang bernama Basuki Koeswaraga.