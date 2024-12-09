Ternyata Ini Satu-satunya Laut di Dunia yang Tidak Menyentuh Daratan

Ternyata Ini Satu-satunya Laut di Dunia yang Tidak Menyentuh Daratan, (Foto: sargassoseacommission.org)

Ternyata ini satu-satunya laut di dunia yang tidak menyentuh daratan. Semua sisinya selalu dibatasi oleh arus.

Seperti diketahui, pulau atau daratan pada umumnya akan dikelilingi laut. Begitu pula sebaliknya di mana laut juga pasti memiliki setidaknya satu sisi yang berbatasan dengan daratan.

Entah itu sebuah daratan luas berupa pulau atau benua, maupun daratan berupa pulau kecil ataupun batuan karang yang menjulang ke atas.

Namun di bumi rupanya ada satu laut yang sama sekali tidak menyentuh daratan. Laut tersebut adalah Laut Sargasso.

Laut Sargasso merupakan lautan lepas yang menghampar seluas lebih dari dua juta mil persegi. Nama Sargasso ini diambil dari sebuah genus rumput laut yang banyak mengapung di wilayah tersebut bernama Sargassum.

Meski terdapat spesies rumput laut di area tersebut, namun Laut Sargasso ini memiliki spesies Sargassum yang bersifat holopelagic. Itu artinya, rumput laut ini tidak hanya mengapung di lautan, tapi juga bereproduksi secara vegetatif dan memulai kehidupan di dasar laut.

Melansir Ocean Service, Senin (9/12/2024) Laut Sargasso adalah satu-satunya laut di dunia yang tidak menyentuh daratan karena semua sisinya dibatasi oleh arus laut.

Sargasso berlokasi di wilayah Subtropis Atlantik Utara. Arus teluk menjadi atas Laut Sargasso di sebelah barat. Sementara itu, wilayah utara dibatasi oleh Arus Atlantik Utara, di sebelah timur oleh Arus Canary, dan di selatan dibatasi oleh Arus Khatulistiwa Atlantik Utara.

Karena wilayahnya yang tidak dibatasi oleh daratan dan hanya oleh arus, maka bentuk dan luas laut itu bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berkorelasi dengan Pusat Tekanan Tinggi Azores yang terjadi setiap musim tertentu.