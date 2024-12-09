Pangeran Harry Tegaskan Tak Rindu Kerajaan, Hidup di AS Adalah Pilihan Terbaik

Pangeran Harry Tegaskan Tak Rindu Kerajaan, Hidup di AS Adalah Pilihan Terbaik, (Foto: Reuters)

PANGERAN Harry kembali menjadi sorotan setelah secara tegas membantah spekulasi bahwa dirinya merindukan kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan aktif.

Dalam wawancara terbaru di DealBook Summit 2024 yang diselenggarakan oleh The New York Times, Harry menyebut kritikusnya sebagai "troll" dan memastikan bahwa dirinya tidak memiliki rencana kembali ke keluarga kerajaan. Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa Harry tidak bahagia menjalani kehidupan baru di California bersama Meghan Markle dan anak-anak mereka.

Merangkum dari The List pada Senin (9/12/2024), isu bahwa Harry merindukan statusnya sebagai bangsawan aktif kembali mencuat setelah Raja Charles III mengumumkan diagnosis kanker awal tahun ini. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Harry mungkin ingin kembali menjadi bangsawan pekerja untuk mendukung sang ayah. Namun, tanggapannya di DealBook Summit menepis klaim ini secara tegas, memperlihatkan keyakinannya pada kehidupan barunya di Amerika Serikat.

Pangeran Harry dan Meghan Markle serta 2 anak mereka (People)

Selama wawancara dengan Andrew Ross Sorkin, Harry tak hanya membantah rumor tersebut tetapi juga menyampaikan sindiran tajam kepada para kritikusnya. Ia menyebut mereka sebagai "troll" yang terus membangun harapan palsu tentang kembalinya dia ke kehidupan kerajaan.

"Saya merasa kasihan pada mereka. Sungguh, saya merasa kasihan," ujarnya dengan wajah datar.

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Harry menikmati kebebasan dalam menentukan arah hidupnya tanpa harus mematuhi protokol kerajaan yang ketat. Keyakinannya untuk tidak kembali sebagai anggota keluarga kerajaan aktif juga sudah ia ungkapkan sebelumnya.

Dalam wawancara dengan Anderson Cooper di 60 Minutes pada 2023 lalu, Harry dengan lugas menyatakan, "Tidak. Saya tidak dapat melihat itu terjadi." Ucapannya ini semakin memperkuat komitmennya untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari masa lalunya.

Sementara para pengamat kerajaan terus berspekulasi, kehidupan Harry dan Meghan di Amerika Serikat terbukti semakin stabil. Mereka berhasil mencetak kontrak bernilai jutaan dolar untuk produksi film, serial dokumenter, dan buku. Selain itu, mereka juga aktif dalam berbagai proyek filantropi, menghadiri acara-acara besar, dan membangun citra yang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka sendiri.

Bagi Pangeran Harry, keputusan untuk pindah ke Amerika Serikat bukan hanya soal kebebasan pribadi, tetapi juga langkah untuk membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Dalam wawancara tersebut, ia menekankan betapa pentingnya memberikan kehidupan yang stabil dan bahagia bagi anak-anaknya, Archie dan Lilibet.