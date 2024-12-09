Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ups, Derek Hough Pernah Sengaja Bawa Property Film Harry Potter ke Rumah, Apa Saja ya?

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:27 WIB
Ups, Derek Hough Pernah Sengaja Bawa Property Film Harry Potter ke Rumah, Apa Saja ya?
Ups, Derek Hough Pernah Sengaja Bawa Property Film Harry Potter ke Rumah, Apa Saja ya? (Foto: Instagram)
A
A
A

Derek Hough, aktor dan penari berbakat yang telah meniti karier di dunia hiburan, ternyata memiliki kenangan menarik di balik layar film ‘Harry Potter and the Philosopher's Stone’. Siapa sangka, pria berusia 39 tahun ini bersama adiknya, Julianne Hough, menjadi figuran dalam film pertama dari seri blockbuster tersebut yang dirilis pada tahun 2001.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Derek mengungkapkan bahwa ia dan Julianne menghabiskan waktu selama tiga bulan di lokasi syuting Hogwarts, termasuk Aula Besar, Hutan Terlarang, dan lapangan Quidditch.

"Rasanya luar biasa menjadi bagian dari momen bersejarah ini," tulis Derek.

Namun hal yang paling mengejutkan adalah pengakuan Derek bahwa ia ‘tidak sengaja’ membawa pulang beberapa barang dari lokasi syuting sebagai kenang-kenangan. Barang-barang tersebut termasuk jubah Ravenclaw, syal, dasi, dan bahkan alat makan perak.

Ia bercanda, meminta pengikutnya untuk tidak memberitahukan siapa pun tentang aksinya ini. "Sedikit keajaiban liburan dan nostalgia untuk dibagikan kepada kalian semua," tambahnya.

Tidak hanya menjadi figuran, Derek juga pernah menjadi stand-in untuk karakter ikonik Draco Malfoy, yang diperankan oleh Tom Felton di Film Harry Potter. Dalam kolom komentar, Derek menuliskan, "Saya juga pernah menjadi stand-in untuk Draco Malfoy saat persiapan pengambilan gambar. PPPPPOTTER!"

Melansir dari Bangpremier, Senin (9/12/2024), beberapa selebritas lain juga pernah tampil sebagai cameo dalam film tersebut, termasuk Jesy Nelson dari Little Mix dan bintang Bridgerton Rege-Jean Page. Bahkan, Ian Brown, vokalis Stone Roses, muncul sebagai penyihir tak bernama di pub Leaky Cauldron.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
