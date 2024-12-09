Weton Jawa Marselino Ferdinan Sifat, Rezeki, dan Jodoh Punggawa Timnas Indonesia yang Main di AMEC 2024

Marselino Ferdinan menjadi salah satu andalan Tim Nasional Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC 2024) malam ini. Karir Marcelino kian melesat sejak bergabung dengan Timnas Indonesia.

Dalam pertandingan sebelumnya, Marselino Ferdinan berhasil menjebol gawang Arab Saudi sebanyak dua kali dan membawa kemenangan Timnas Indonesia di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tidak hanya itu, Marselino Ferdinan juga mendapat predikat man of the match di laga tersebut.

Selain itu, remaja yang kini bergabung di Oxford United ini juga memiliki gaji fantastis. Diperkirakan Marcelino mendapat gaji mencapai Rp783 juta hingga Rp3,13 miliar per tahun, itu belum termasuk bonus dan insentif lainnya.

Menarik untuk menilisik mengenai weton jawa dari Marselino Ferdinan.

Berikut sifat, rezeki, dan jodoh Punggawa Timnas Indonesia yang Main di AMEC 2024 itu sesuai dengan tanggal kelahirannya dinukil primbon.

Marselino Ferdinan diketahui lahir pada 9 September 2004. Dalam hitungan jawa, Marselino memiliki weton Kamis Wage dan mongso atau musim katelu.

Karakter/Sifat

Orang yang lahir pada hari Kamis Wage memiliki cita-cita setinggi langit. Tentu saja, terkadang harapan mereka terlalu tinggi, tetapi mereka juga berpegang pada aturan dan dapat cukup berhati-hati dalam mewujudkan tujuan mereka sehingga seringkali tercapai.

Orang yang lahir di weton tersebut dikenal pandai, tetapi sering terpaku pada jalan mereka dan biasanya tidak menghargai saran yang tidak mereka inginkan. Meski demikian, mereka dapat cukup mempesona orang lain dengan sopan-santunnya dan cenderung tampil baik dalam pergaulan.

Mereka mungkin tidak suka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya, tetapi mereka mudah dibujuk dengan rayuan, beberapa patah kata yang manis dan mereka pasti mulai berpamer!