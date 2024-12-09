Ungkapan Syukur Zumi Zola Nikahi Putri Zulhas, Langsung Umrah Bareng

ZUMI Zola mengungkapkan rasa syukurnya usai menikahi Putri Zulhas. Pasangan pegantin baru itu pun tengah menikmati kehidupan baru sebagai pasangan suami istri.

Keduanya resmi menikah usai Zumi Zola mengucap ijab kabul di Masjid Nabawi, Madinah. Usai menikah, keduanya langsung menjalani ibadah umrah.

Zumi Zola dan Putri Zulhas mengucap syukur karena Allah SWT telah menyatukan mereka sebagai pasangan suami istri.

"Ya Allah terima kasih Engkau telah mempertemukan kami," bunyi keterangan unggahan Instagram @zumizolazulkiflinurdin, dikutip Senin (9/12/2024).

Zumi Zola pun membagikan potret bersama istri tercinta saat mereka berada di depan Kakbah. Zumi tampak mengenakan kain ihram sementara Putri Zulhas mengenakan gamis hitam. Senyum selalu terpancar dari wajah mereka yang tengah berbahagia sebagai pengantin baru.