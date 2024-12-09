Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:31 WIB
Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024
Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024, (Foto: Ist)
Kalender Weton Jawa hari ini, Senin Kliwon 9 Desember 2024 menarik untuk diketahui. Dalam kalender weton jawa, hari ini masuk dalam Senin Kliwon.

Jika merujuk pada tanggalan di kalender Jawa, Masehi, dan Hijriah:

Kalender Jawa: 7 Jumadil akhir 1958

Kalender Masehi: 9 Desember 2024

Kalender Hijriah: 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah

Mongso/musim: kanem


Berikut Sifat, Kesehatan, Persahabatan, Rezeki, dan Jodoh untuk orang yang lahir pada Kalender Weton Jawa Senin Kliwon:

Sifat/karakter orang yang lahir pada Weton Senin Kliwon

Kehormatan keluarga adalah prinsip kalangan Senin Kliwon. Kamu dikenal karena memiliki pengabdian terhadap orangtua, anak, kakak-adik, bahkan sering pula kerabat jauh.

Tidak segan-segan, kamu juga bersedia mengorbankan semuanya untuk membela keluarga serta memiliki perasaan yang kuat terhadap asal, termasuk negara tempat dilahirkan. Meski demikian, kadang semua hal cenderung dimasukkan ke dalam hati, sehingga mudah tersinggung. Dibutuhkan waktu untuk kamu bisa tenang kembali.

Meski demikian, pada dasarnya kamu mudah memaafkan dan tidak suka mendendam. Kamu termasuk pandai dengan kata-kata, dan mungkin sangat cocok berprofesi sebagai seorang pembicara atau penulis. Orang lain sangat menghargai keramahan, kesopanan, dan kelembutan anda yang terpuji.

Kesehatan

Orang yang terlahir pada mangsa "KANEM" mempunyai kelemahan fisik karena mudah terserang penyakit. Di antara bagian tubuhnya yang rawan penyakit adalah bagian tenggorokan, paru-paru, telinga, perut, dan tulang punggungnya.

 

Halaman:
1 2
      
