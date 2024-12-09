Alasan Deddy Corbuzier Enggan Komentari Sikap Gus Miftah di Medsos: Dia Sahabat Saya

DEDDY Corbuzier mengungkapkan alasannya tak ikut mengomentari dugaan penghinaan yang melibatkan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah terhadap pedagang es teh yang viral di media sosial.

Pemilik nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo itu merasa lebih pantas menegur Gus Miftah secara langsung maupun lewat telepon. Dia juga mengutamakan etika dalam pertemanan dengan sang pendakwah yang terjalin beberapa tahun terakhir.

"Saya itu kan enggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp, ini dari sebelum kejadian Yati Pesek dan sebagainya," kata Deddy Corbuzier dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (9/12/2024).

Adapun respons Gus Miftah saat diingatkan ayah Azka Corbuzier itu pun tak terduga. Dia merasa gaya bahasa itu menjadi ciri khasnya sehingga sulit untuk dihilangkan.

Teguran Deddy sendiri disinyalir telah disampaikan kepada Gus Miftah sebelum dugaan penghinaan pedagang es teh di Magelang menjadi sorotan.