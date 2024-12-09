Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Deddy Corbuzier Enggan Komentari Sikap Gus Miftah di Medsos: Dia Sahabat Saya

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:09 WIB
Alasan Deddy Corbuzier Enggan Komentari Sikap Gus Miftah di Medsos: Dia Sahabat Saya
Deddy Corbuzier. (Foto: IG)
A
A
A

DEDDY Corbuzier mengungkapkan alasannya tak ikut mengomentari dugaan penghinaan yang melibatkan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah terhadap pedagang es teh yang viral di media sosial.

Pemilik nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo itu merasa lebih pantas menegur Gus Miftah secara langsung maupun lewat telepon. Dia juga mengutamakan etika dalam pertemanan dengan sang pendakwah yang terjalin beberapa tahun terakhir.

"Saya itu kan enggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp, ini dari sebelum kejadian Yati Pesek dan sebagainya," kata Deddy Corbuzier dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (9/12/2024).

Adapun respons Gus Miftah saat diingatkan ayah Azka Corbuzier itu pun tak terduga. Dia merasa gaya bahasa itu menjadi ciri khasnya sehingga sulit untuk dihilangkan.

5 Potret Gus Miftah yang Memutuskan Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo

Teguran Deddy sendiri disinyalir telah disampaikan kepada Gus Miftah sebelum dugaan penghinaan pedagang es teh di Magelang menjadi sorotan.

Halaman:
1 2
      
