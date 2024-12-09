Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bucin BCL Rayakan Ultah Tiko Aryawardhana: Seseorang yang Kembali Menerangi Hidupku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |10:08 WIB
Potret Bucin BCL Rayakan Ultah Tiko Aryawardhana: Seseorang yang Kembali Menerangi Hidupku
BCL dan Tiko. (Foto: IG BCL)
A
A
A

PENYANYI Bunga Citra Lestari (BCL) menuliskan pesan cinta untuk sang suami, Tiko Aryawardhana yang baru berulang tahun ke-41, pada Minggu (8/12/2024).

Melalui akun Instagram pribadinya, Bunga Citra Lestari memamerkan video bucinnya bersama sang suami. Video tersebut dibuka dengan video Tiko tengah mencium kepala BCL di bawah kaki Menara Eiffel. 

"Waktu kian berjalan, dan kita pun tumbuh," tulis Bunga Citra Lestari mengawali dikutip dari Instagram @itsmebcl, Senin (9/12/2024).

Hidup bersama Tiko, perempuan yang akrab disapa Unge itu belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai hidupnya kembali. 

"Setiap detik bersamamu mengajarkanku bahwa kita selalu punya kesempatan untuk memulai kembali," ungkap Bunga Citra Lestari.

BCL dan Tiko

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/629/3175666//paula-q4rC_large.jpg
Doakan Kenzo, Paula Verhoeven Bagikan Momen Ibadah di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224//sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172684//pernikahan_artis-UI3S_large.jpg
4 Pasangan Artis yang Langgeng di Tengah Maraknya Perceraian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/629/3171699//noah-wTSl_large.jpg
Noah Ulang Tahun, BCL: Aku Menjadi Versi Diriku yang Lebih Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168227//ussy_sulistiawaty_dan_andhika_pratama-KFv6_large.jpg
Ussy Sulistiawaty Akui Sempat Tolak Lamaran Andhika Pratama karena Belum Mapan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement