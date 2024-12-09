Potret Bucin BCL Rayakan Ultah Tiko Aryawardhana: Seseorang yang Kembali Menerangi Hidupku

PENYANYI Bunga Citra Lestari (BCL) menuliskan pesan cinta untuk sang suami, Tiko Aryawardhana yang baru berulang tahun ke-41, pada Minggu (8/12/2024).

Melalui akun Instagram pribadinya, Bunga Citra Lestari memamerkan video bucinnya bersama sang suami. Video tersebut dibuka dengan video Tiko tengah mencium kepala BCL di bawah kaki Menara Eiffel.

"Waktu kian berjalan, dan kita pun tumbuh," tulis Bunga Citra Lestari mengawali dikutip dari Instagram @itsmebcl, Senin (9/12/2024).

Hidup bersama Tiko, perempuan yang akrab disapa Unge itu belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai hidupnya kembali.

"Setiap detik bersamamu mengajarkanku bahwa kita selalu punya kesempatan untuk memulai kembali," ungkap Bunga Citra Lestari.