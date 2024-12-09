Tarif Endorse Rp180 Juta Lampaui Fuji, Jennifer Coppen: Yang Mahal Anak Gue

SELEBGRAM Jennifer Coppen tengah mencuri perhatian soal tarif endorse untuk sebuah brand. Tarif endorse untuk sekali posting di TikTok maupun reels mengalahkan tarif endorse Fuji yang mencapai Rp100 juta.

Tarif endorse Jennifer Coppen untuk satu kali posting di media sosial mencapai Rp180 juta. Tarif ini diungkapkan oleh Gufron Syarif yang merupakan CEO dan founder dari HAUS!.

Jennifer Coppen lantas memberikan tanggapan soal pro dan kontra tarif endorse-nya yang sangat mahal.

Hal itu diungkapkan Jennifer Coppen saat melakukan siaran langsung di TikTok. Awalnya ia menegur seorang netizen yang memberikan gift kepadanya.

"Lu ngapain kasih gua gift, lu gak tahu harga endorse gua berapa," kata Jennifer Coppen dikutip dari Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Minggu (8/12/2024).

Setelah itu, Jennifer Coppen menjelaskan alasan di balik mahalnya tarif jika sebuah brand ingin meng-endorsenya. Diakui perempuan blasteran Indonesia-Belanda itu yang mahal bukanlah dirinya.

"Lu tau gak sih endorse gue semahal itu, Yang mahal bukan gue," ucap Jennifer.

Rupanya dari tarif Rp180 juta itu, Jennifer Coppen mengaku hanya mengambil keuntungan Rp5 juta saja. Sisanya ia berikan untuk putri semata wayangnya, Kamari Sky Wassink.

"Rp175 jutanya buat Kamari Rp5 jutanya buat gue yang mahal bukan gue, yang mahal anak gue," tegas Jennifer.

Kendati tarif endorsenya mahal, mantan istri almarhum Dali Wassink ini menerangkan bahwa brand-brand yang bekerjasama dengannya itu sudah pasti memiliki kualitas yang bagus.