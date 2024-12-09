Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Sherina Munaf Hanya Mandi 6 Kali Sebulan hingga Nagita Slavina Kirim Bantuan ke Gaza

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |07:08 WIB
Berita Terpopuler: Sherina Munaf Hanya Mandi 6 Kali Sebulan hingga Nagita Slavina Kirim Bantuan ke Gaza
Sherina Munaf. (Foto: IG)
A
A
A

SHERINA Munaf menarik perhatian karena mengaku pernah hanya mandi 6 kali dalam sebulan. Pernyataan tersebut cukup mengejutkan karena tak biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Pembahasan terkait Sherina Munaf hanya mandi 6 kali dalam sebulan itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal lifestyle Okezone pada Minggu 8 Desember 2024.

Selain terkait Sherina Munaf, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Sherina Munaf

Penyanyi sekaligus aktris Sherina Munaf mengungkapkan bahwa dirinya pernah hanya mandi 6 kali dalam sebulan. Hal itu terjadi karena Sherina kesulitan membagi waktu karena kesibukan mengerjakan scoring film.

Cerita itu disampikannya usai  memboyong dua buah penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024 untuk kategori Karya Orkestra Terbaik dan Album Film Scoring Terbaik.

Halaman:
1 2 3
      
