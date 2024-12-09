Kunto Aji Tak Berani Dengar Hinaan Miftah Maulana ke Yati Pesek: Gak Tega, Sakit Hatiku

PENYANYI Kunto Aji ikut menyoroti sikap pendakwah Miftah Maulana alias Gus Miftah terhadap seniman senior Yati Pesek.

Dalam video yang viral di media sosial, Miftah menghina fisik Yati Pesek di depan ratusan orang yang hadir saat pagelaran wayang kulit sekitar dua tahun lalu.

"Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Makanya jadi sinden. Kalau cantik jadi l*nte kan ini," ucap Gus Miftah sambil tertawa.

Publik merasa geram dan sedih melihat perlakuan Miftah Maulana terhadap Yati yang sangat tidak sopan dan tidak ada lucu-lucunya.

Begitu juga yang dirasakan oleh Kunto Aji, bahkan ia mengaku tidak tega melihat potongan video tersebut.

"Jujur aku dari kemaren gak tega nonton video bude Yati pesek," tulis Kunto Aji di akun X @KuntoAjiW, pada Sabtu (7/12/2024).

Namun pelantun 'Pilu membiru' itu akhirnya memberanikan diri untuk menonton potongan video tersebut dengan suaranya dinonaktifkan.

Meski begitu, Kunto Aji tetap merasa sakit hati melihat perlakuan Miftah Maulana tersebut.

"Dan akhirnya nonton, tapi gak pake suara, sambil baca aja generated caption text. Loro atiku (sakit hatiku)," tambah Kunto Aji.

Hal yang sama juga dirasakan oleh pengikutnya di X, mereka juga berkomentar merasa sedih dan tak tega melihat Yati Pesek dihina seperti itu.

"Saya juga lihat sekali ga tega nerusin. Masalahnya itu omongannya ga cuma ngejek tapi merendahkan dan ga ada respek-respeknya sedikitpun," kata akun @mik***.

"Ikut emosi kan mas?" tulis seorang netizen.