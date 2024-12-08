Salut! Sopir Bus Ini Tak Klaksonin Pedagang yang Dorong Gerobak di Pinggir Jalan

Pengendara kerap kali membunyikan klakson mereka saat ada yang menghalangi jalan. Tak jarang suara klakson tersebut begitu menganggu bahkan mengagetkan pengendara lain.

Namun, berbeda dengan sopir bus Transjakarta satu ini. Aksinya bikin netizen salut lantaran tak sembarang membunyikan klakson saat di depannya ada seorang pria yang berdagang membawa gerobak.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @saticsfy. Terlihat seorang pria tua mendorong gerobak dagangannya di pinggir jalan flyover yang sempit sehingga menutupi bagian jalan bus Transjakarta ini.

Alih-alih menyalip, sang sopir justru membiarkan pedagang itu berjalan walau harus menghalangi jalannya.

“Tidak mengklakson kendaraan yang ditenagai manusia adalah adab berkendara yang nggak banyak orang tau. Sehat sehat pak sopir dan pak pedagang,” tulis akun tersebut.