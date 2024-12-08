Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump, Cantiknya Gak Ada Obat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |20:07 WIB
5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump, Cantiknya Gak Ada Obat
5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump, Cantiknya Gak Ada Obat, (Foto: Instagram)
A
A
A

Nikita Willy semakin memesona di momen kehamilannya yang kedua. Istri Indra Priawan ini begitu cantik dan menawan dan bikin netizen terpana.

Baru-baru ini, Nikita tampil cantik dan glowing saat memamerkan baby bump-nya yang semakin besar dan memasuki usia 39 minggu. Tak lama lagi wanita berusia 30 tahun itu akan menyambut kelahiran anak keduanya yang disebut berjenis kelamin laki-laki ini.

Penasaran, seperti apa pesona kecantikan Nikita Willy yang tampil makin glowing dan cantik saat pamer baby bump? Yuk intip potretnya dari Instagram, @nikitawillyofficial94, Minggu (8/12/2024):

1. Pose Bareng Suami dan Putra Tercinta

5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump
5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump

Menantikan kelahiran anak keduanya, Nikita dan sang suami Indra Priawan asyik berpose mengabadikan momen baby bump ini. Bersama sang putra pertama, Issa, Nikita tampil cantik ketika asyik berbaring di rumput hijau.

Terlihat Issa duduk di pangkuan sang ibunda dengan sosok Indra yang memandangnya penuh cinta. Pesona Nikita Willy ini menambah kecantikan dirinya saat tengah mengandung anak kedua.

2. Momen Manis Issa Menantikan Sang Adik

5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump
5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump

Issa Alexander pun akan segera menjadi kakak. Issa nampak memandang Nikita Willy dengan penuh cinta seolah tak sabar menantikan sang adik.

Nampak Issa memegang perut Niki dengan lembut. Momen manis ini menambah pesona dan aura keibuan dari sosok Nikita Willy. 

3. Elegan dengan Gaun Transparan Hitam

5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump
5 Potret Nikita Willy Makin Glowing saat Pamer Baby Bump

Memanfaatkan momen kehamilan keduanya, Nikita tampil memesona dengan balutan gaun hitam transparan yang memamerkan perut besarnya ini. Dengan riasan yang lembut, Niki Willy nampak glowing dan tanpa ragu menunjukan baby bump-nya. Pose cantik Nikita Willy ini sontak bikin netizen terpesona dengan auranya yang semakin memukau.

 

