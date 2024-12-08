Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terungkap, Ria Ricis Berencana Adopsi Anak Laki-Laki

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |18:18 WIB
Terungkap, Ria Ricis Berencana Adopsi Anak Laki-Laki
Terungkap Ria Ricis Berencana Adopsi Anak Laki-Laki
Ria Ricis tiba-tiba mengungkap keinginan untuk mengadopsi anak laki-laki. Bahkan, mantan istri Teuku Ryan itu sudah mulai mencari sosok anak yang akan menjadi anak angkatnya. 

"Aku pengen ngadopsi anak cowok, kemarin juga sudah banyak yang nawarin dari klinik, rumah sakit, orang secara pribadi, dan personal juga ada cuma kita masih memilih-milih," ujar Ria Ricis di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. 

Ricis mengaku, sudah sejak lama dirinya menginginkan seorang anak laki-laki. Namun, keinginan itu nampaknya harus tertunda karena saat ini dirinya sudah bercerai dari Teuku Ryan.

Melihat putri sematawayangnya, Moana, yang sudah berusia dua tahun. Keinginan untuk punya anak laki-laki kembali muncul dan solusi yang paling tepat adalah dengan adopsi. 

"Iya jadi kan dulu tuh aku pengen banget anak cowok, terus aku rasa dia umurnya sudah cukup untuk punya teman bermain," ujarnya. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
