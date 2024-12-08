Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |17:18 WIB
Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru
Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru, (Foto: Instagram)
A
A
A

Pasangan Zumi Zola dan Putri Zulkifli Hasan tengah menikmati kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Keduanya resmi menikah usai Zumi Zola mengucap ijab kabul di Masjid Nabawi, Madinah.

Kini, Zumi Zola dan Putri Zulhas berada di Mekkah untuk menjalani ibadah umroh. Zumi Zola pun membagikan potret bersama istri tercinta saat mereka berada di depan kakbah. 

Zumi Zola tampak mengenakan kain ihram sementara Putri Zulhas mengenakan gamis hitam. Senyum selalu terpancar dari wajah mereka yang tengah berbahagia sebagai pengantin baru. 

Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru
Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru

Melalui keterangan unggahan tersebut, Zumi Zola dan Putri Zulhas mengucap syukur karena Tuhan telah menyatukan mereka sebagai pasangan suami istri.

"Ya Allah terima kasih Engkau telah mempertemukan kami," bunyi keterangan unggahan Instagram @zumizolazulkiflinurdin, Minggu (8/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095927//zumi_zola-UreB_large.jpg
Momen Romantis Zumi Zola dan Putri Zulhas di Resepsi Pernikahan: Bersama Sampai Maut Memisahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095864//zumi_zola-y2Pn_large.jpg
4 Perempuan Cantik Pernah Dekat dengan Zumi Zola sebelum Menikahi Putri Zulhas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/612/3095638//gibran_rakabuming_raka-MRB5_large.png
Potret Gibran Rakabuming Raka dan Keluarga di Resepsi Pernikahan Zumi Zola-Putri Zulhas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/612/3095633//raffi_ahmad-Kftu_large.jpg
Potret Raffi Ahmad Bersama Prabowo dan Jokowi saat Resepsi Pernikahan Zumi Zola-Putri Zulhas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/612/3095619//zumi_zola_dan_putri_zulhas-4bST_large.jpg
5 Potret Pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola, Usung Adat Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/612/3095565//joko_widodo-WVMK_large.jpeg
Potret Jokowi dan Iriana Hadir di Acara Resepsi Pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement