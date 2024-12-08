Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru

Momen Manis Zumi Zola dan Putri Zulhas Jalani Ibadah Umroh Sebagai Pengantin Baru, (Foto: Instagram)

Pasangan Zumi Zola dan Putri Zulkifli Hasan tengah menikmati kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Keduanya resmi menikah usai Zumi Zola mengucap ijab kabul di Masjid Nabawi, Madinah.

Kini, Zumi Zola dan Putri Zulhas berada di Mekkah untuk menjalani ibadah umroh. Zumi Zola pun membagikan potret bersama istri tercinta saat mereka berada di depan kakbah.

Zumi Zola tampak mengenakan kain ihram sementara Putri Zulhas mengenakan gamis hitam. Senyum selalu terpancar dari wajah mereka yang tengah berbahagia sebagai pengantin baru.

Melalui keterangan unggahan tersebut, Zumi Zola dan Putri Zulhas mengucap syukur karena Tuhan telah menyatukan mereka sebagai pasangan suami istri.

"Ya Allah terima kasih Engkau telah mempertemukan kami," bunyi keterangan unggahan Instagram @zumizolazulkiflinurdin, Minggu (8/12/2024).