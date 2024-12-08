Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terungkap Rio Haryanto dan Athina Papadimitriou Ternyata Dicomblangi Istri Sandiaga Uno

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:46 WIB
Rio Haryanto resmi menikah dengan Athina Papadimitriou pada Kamis 5 Desember. Dalam acara akad nikah, Athina tampak anggun mengenakan kebaya putih dengan hiasan kepala adat Betawi, siangko. Sementara Rio mengenakan beskap putih lengkap dengan peci.

Terungkap bahwa istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno lah yang punya adil dalam bersatunya pasangan ini. Sebab, Nur Asia Uno yang menjadi mak comblang mereka hingga akhirnya berakhir di pelaminan.

Hal ini diungkap oleh Sandiaga Uno melalui unggahan Instagramnya saat menghadiri resepsi pernikahan Rio dan Athina, Minggu (8/12/2024).

"Alhamdulillah atas izin Allah, Mama Nur sukses jadi Mak Comblang ponakannya. Akhirnya Athina dan Rio sampai ke jenjang pernikahan," ungkap Sandiaga Uno dikutip dari unggahan Instagram @sandiuno.

Sandiaga Uno dan keluarga
Sandiaga Uno dan keluarga di pernikahan Rio Haryanto dan Athina Papadimitriou

Sandiaga Uno ikut merasa bahagia saat hadir di resepsi yang penuh kebahagiaan dengan suasana yang begitu hangat.

Telusuri berita women lainnya
