Momen Bahagia Madeline di Peluncuran Maddie Jewellery, Intip Keseruannya

Maddie Jewellery kini hadir memberikan varian perhiasan cantik untuk anak-anak. Koleksi ini menyuguhkan asesoris menawan bertema hewan sehingga terlihat lucu dan menggemaskan.

Madeline, putri dari Angela Tanoesoedibjo, merupakan Founders of Maddie Jewellery. Di usia 10 tahun, Madeline begitu bahagia dalam peluncuran ini.

Ia mengungkap salah satu koleksi favoritnya ialah gelang dengan bentuk anjing yang menggemaskan.

“Aku lebih suka gelang. Favoritku gambar anjing,” kata Madeline di Park Hyatt, Jakarta Pusat.

Di momen ini, Madeline juga turut memperkenalkan koleksi asesorisnya ini pada teman-teman sebayanya yang hadir. Nampak mereka melakukan banyak aktivitas menyenangkan seperti memilih boneka binatang yang menjadi tema koleksi perhiasan ini.