Viral di Media Sosial, Nagita Slavina Kirim Bantuan Bantuan ke Gaza Tuai Pujian

Nagita Slavina kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui mengirim bantuan ke Gaza, Palestina.

Sebuah akun TikTok media di Gaza, Palestina, @cello_media7 menunjukkan bantuan dari Nagita Slavina itu sudah tiba di Gaza yang terdampak serangan Israel.

Dalam video tersebut menunjukkan standing banner dengan foto Nagita berbalut hijab. Selain itu, ada background bendera Indonesia dan Palestina dipasang di banner tersebut.

“Jazakillahu khair Nagita Slavina atas supportnya. Semoga terus membantu warga yang tertindas ini, salam sayang dari Gaza Utara," demikian isi teks yang tertera pada banner, Minggu (8/12/2024).

Istri dari Raffi Ahmad itu memberikan sejumlah bahan makanan pokok. Mulai dari beras basmati, sejumlah karung bahan rempah, tak ketinggalan susu yang diperuntukkan untuk anak-anak di sana.