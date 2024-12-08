Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral di Media Sosial, Nagita Slavina Kirim Bantuan Bantuan ke Gaza Tuai Pujian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |08:36 WIB
Viral di Media Sosial, Nagita Slavina Kirim Bantuan Bantuan ke Gaza Tuai Pujian
Viral di Media Sosial, Nagita Slavina Kirim Bantuan Bantuan ke Gaza Tuai Pujian
A
A
A

Nagita Slavina kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui mengirim bantuan ke Gaza, Palestina.

Sebuah akun TikTok media di Gaza, Palestina, @cello_media7 menunjukkan bantuan dari Nagita Slavina itu sudah tiba di Gaza yang terdampak serangan Israel. 

Dalam video tersebut menunjukkan standing banner dengan foto Nagita berbalut hijab. Selain itu, ada background bendera Indonesia dan Palestina dipasang di banner tersebut. 

“Jazakillahu khair Nagita Slavina atas supportnya. Semoga terus membantu warga yang tertindas ini, salam sayang dari Gaza Utara," demikian isi teks yang tertera pada banner, Minggu (8/12/2024).

Istri dari Raffi Ahmad itu memberikan sejumlah bahan makanan pokok. Mulai dari beras basmati, sejumlah karung bahan rempah, tak ketinggalan susu yang diperuntukkan untuk anak-anak di sana.

Viral di Media Sosia, Nagita Slavina Kirim Bantuan Bantuan ke Gaza Tuai Pujian
Viral di Media Sosia, Nagita Slavina Kirim Bantuan Bantuan ke Gaza Tuai Pujian

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/19/406/1798530/selebgram-wanita-tunjukkan-sisi-lain-gaza-yang-tak-terekspos-media-OSmmb2NhqX.jpg
Selebgram Wanita Tunjukkan Sisi Lain Gaza yang Tak Terekspos Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/33/3188341//rafi_ahmad_dan_nagita_slavina-rSZJ_large.JPG
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sumbangkan Uang Pribadi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3180966//nagita_slavina-zVYw_large.jpg
Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina Pakai Kaos Casual tapi Tenteng Tas Rp74 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/629/3180532//lily-asyR_large.jpg
Princess Lily Sultan Andara Ikutan Demam Lagu 'Kalau Ada 9 Nyawa' 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179954//anak_palestina-qUF3_large.jpg
Kisah Pilu Generasi di Gaza: Kakek-Nenek Palestina Asuh 36 Cucu Yatim Piatu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement