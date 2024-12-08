Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

CEO Soulyu Valencia Tanoesoedibjo Kunjungi Event Jakarta X Beauty 2024

MNC Portal , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:19 WIB
CEO Soulyu Valencia Tanoesoedibjo Kunjungi Event Jakarta X Beauty 2024
CEO Soulyu Valencia Tanoesoedibjo Kunjungi Event Jakarta X Beauty 2024
A
A
A

Jakarta X Beauty 2024, event kecantikan terbesar di Indonesia, digelar pada tanggal 5-8 Desember 2024. Berlokasi di Jakarta Convention Center, Senayan, acara ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh para beauty enthusiast.

Jakarta X Beauty 2024 menghadirkan berbagai brand beauty internasional maupun lokal yang menawarkan produk, tren, dan inovasi terkini.

Salah satu highlight dari event ini adalah kehadiran Soulyu, sebuah brand kecantikan lokal yang kembali tampil dengan produk-produk terbarunya, yaitu Soulyu Perfect UV Serum Foundation dan Fluffy Haze Lip Velvet. Kedua produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan makeup modern yang mengutamakan hasil natural, tahan lama, dan nyaman digunakan sehari-hari.

Soulyu Perfect UV Serum Foundation menggabungkan manfaat skincare dan makeup dengan kandungan SPF 20+ PA++++ untuk melindungi kulit dari sinar matahari, sekaligus memberikan hasil complexion yang flawless seperti menggunakan filter. Selain itu, foundation dapat mengontrol minyak dan memberi ketahanan hingga 12 jam. Sementara itu, Fluffy Haze Lip Velvet hadir dengan tekstur ringan, hasil akhir fine blur finish, tahan lama hingga 8 jam, dan banyak pilihan warna cantik.

Soulyu juga menghadirkan berbagai aktivitas seru seperti membuat charm untuk lip velvet menggunakan beads dengan pilihan warna dan bentuk yang lucu dan cantik. Hal ini bisa dilakukan ketika customer membeli 2 Fluffy Haze Lip Velvet. Selain itu, Valencia Tanoesoedibjo, CEO dari Soulyu, turut hadir mengunjungi booth Soulyu.

Yuk, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman terbaik di Jakarta X Beauty 2024! Jangan lupa untuk kunjungi booth Soulyu juga ya! See you there!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement