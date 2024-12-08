CEO Soulyu Valencia Tanoesoedibjo Kunjungi Event Jakarta X Beauty 2024

Jakarta X Beauty 2024, event kecantikan terbesar di Indonesia, digelar pada tanggal 5-8 Desember 2024. Berlokasi di Jakarta Convention Center, Senayan, acara ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh para beauty enthusiast.

Jakarta X Beauty 2024 menghadirkan berbagai brand beauty internasional maupun lokal yang menawarkan produk, tren, dan inovasi terkini.

Salah satu highlight dari event ini adalah kehadiran Soulyu, sebuah brand kecantikan lokal yang kembali tampil dengan produk-produk terbarunya, yaitu Soulyu Perfect UV Serum Foundation dan Fluffy Haze Lip Velvet. Kedua produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan makeup modern yang mengutamakan hasil natural, tahan lama, dan nyaman digunakan sehari-hari.

Soulyu Perfect UV Serum Foundation menggabungkan manfaat skincare dan makeup dengan kandungan SPF 20+ PA++++ untuk melindungi kulit dari sinar matahari, sekaligus memberikan hasil complexion yang flawless seperti menggunakan filter. Selain itu, foundation dapat mengontrol minyak dan memberi ketahanan hingga 12 jam. Sementara itu, Fluffy Haze Lip Velvet hadir dengan tekstur ringan, hasil akhir fine blur finish, tahan lama hingga 8 jam, dan banyak pilihan warna cantik.

Soulyu juga menghadirkan berbagai aktivitas seru seperti membuat charm untuk lip velvet menggunakan beads dengan pilihan warna dan bentuk yang lucu dan cantik. Hal ini bisa dilakukan ketika customer membeli 2 Fluffy Haze Lip Velvet. Selain itu, Valencia Tanoesoedibjo, CEO dari Soulyu, turut hadir mengunjungi booth Soulyu.

(Kemas Irawan Nurrachman)