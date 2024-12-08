Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:44 WIB
Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak
Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak
Maddie Jewellery telah resmi diluncurkan pada Sabtu 7 Desember 2024. Perhiasan dengan desain menggemaskan ini menawarkan asesoris yang manis dan pastinya cocok untuk anak-anak.

Angela Tanoesoedibjo mengungkap Maddie Jewellery adalah wujud mimpi sang putri, Madeline yang ingin berbisnis sejak dini. Terciptalah Maddie Jewellery yang menghadirkan varian perhiasan menarik untuk si kecil.

“Setahun yang lalu, Madeline datang ke saya dan bilang ‘mom I wanna start a business’. Kemudian kita mulai diskusi ide bisnis apa yang menarik dan membuat Madeline bisa mengeluarkan kreatifitasnya,” ungkap Angela dalam peluncuran Maddie Jewellery di Park Hyatt, Jakarta.

Selain desain yang timeless dan menggemaskan, Maddie Jewellery juga dibuat dengan konsen perhiasan yang nyaman dan aman saat dikenakan anak-anak. Angela mengatakan hal tersebut berangkat dari sang putri yang pernah mengalami iritasi saat pemakaian asesoris.

Maddie Jewellery
Maddie Jewellery

Untuk itu, Maddie Jewellery tak hanya menghadirkan desain yang menarik, tapi juga anti-alergi sehingga bisa digunakan dengan nyaman untuk anak-anak.

